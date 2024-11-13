Kahvenin yanına çok yakışan enfes bir İtalyan lezzeti: Pizzicotti tarifi

Kahvenin yanına çok yakışan enfes bir İtalyan lezzeti: Pizzicotti tarifi

Pizzicotti, az malzemeyle yapılan, ancak tadıyla damakta unutulmaz bir tat bırakan bir İtalyan klasiğidir. Peki, kahvenin yanına çok yakışan bu enfes İtalyan lezzeti nasıl yapılır? İşte, leziz pizzicotti tarifi...

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2024 Çarşamba, 12:04
Kahvenin yanına çok yakışan enfes bir İtalyan lezzeti: Pizzicotti tarifi

Pizzicotti, İtalyan mutfağının en lezzetli tatlarından biri olan, badem aromalı, hafif dışı çıtır içi ise yumuşak bir bisküvi türüdür. İtalyanca “çimdiklemek” anlamına gelen pizzicare fiilinden türeyen pizzicotti, hamuruna verilen küçük sıkıştırma şekli nedeniyle bu ismi almıştır. Genellikle İtalya’nın güneyinde, özellikle Sicilya ve Calabria bölgelerinde yaygın olarak yapılır ve düğünler, kutlamalar gibi özel günlerde sıklıkla tercih edilir.

Kahvenin yanına çok yakışan enfes bir İtalyan lezzeti: Pizzicotti tarifi

Bu nefis bisküviler, un ve badem tozunun mükemmel uyumunu sergiler. Hem bademin lezzetini hem de pudra şekerinin verdiği hafif tatlılığı içeren pizzicotti, geleneksel olarak vanilya aromasıyla zenginleştirilir. Tarifi oldukça basit olan bu bisküviyi, çay veya kahve eşliğinde ya da sadece hafif tatlı bir atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. İşte, leziz pizzicotti tarifi...

Kahvenin yanına çok yakışan enfes bir İtalyan lezzeti: Pizzicotti tarifi

PIZZICOTTI TARİFİ

Malzemeler:

200 gram badem unu veya ince çekilmiş badem

150 gram pudra şekeri

2 adet yumurta beyazı

1 çay kaşığı vanilya özü

1 tutam tuz

İsteğe bağlı olarak üzerine serpmek için pudra şekeri

Kahvenin yanına çok yakışan enfes bir İtalyan lezzeti: Pizzicotti tarifi

PIZZICOTTI YAPILIŞI

Öncelikle bir karıştırma kabında badem ununu ve pudra şekerini birleştirin.

Karışımı güzelce harmanladıktan sonra, üzerine yumurta beyazlarını ve vanilya özünü ekleyin.

Yumurta beyazlarının hamurun kıvamını tutturmada oldukça önemli bir rolü vardır, bu nedenle yeterince karışması için birkaç dakika yoğurun.

Karışım yapışkan bir hamur haline geldikten sonra, hamuru yaklaşık 30 dakika dinlendirin.

Hamurdan küçük parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayarak top şekli verin.

Ardından her bir topu nazikçe parmaklarınızla sıkıştırarak küçük çimdikler atın.

Hazırladığınız pizzicotti hamurlarını yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin.

Fırını önceden 160 derecede ısıtın ve bisküvileri yaklaşık 15-20 dakika kadar, hafifçe altın rengini alana kadar pişirin.

Fırından çıkan pizzicotti bisküvilerini soğumaya bırakın ve üzerlerine isteğe bağlı olarak hafifçe pudra şekeri serpin.

Afiyet olsun!

Pizzicotti tarifi italyan mutfağı Kurabiye

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