Kahvenin yanına çok yakışan enfes bir İtalyan lezzeti: Pizzicotti tarifi

Bu nefis bisküviler, un ve badem tozunun mükemmel uyumunu sergiler. Hem bademin lezzetini hem de pudra şekerinin verdiği hafif tatlılığı içeren pizzicotti, geleneksel olarak vanilya aromasıyla zenginleştirilir. Tarifi oldukça basit olan bu bisküviyi, çay veya kahve eşliğinde ya da sadece hafif tatlı bir atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz. İşte, leziz pizzicotti tarifi...