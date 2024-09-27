Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Fındık tarator tarifi

Yayınlanma: 27.09.2024 - 09:51

Güncelleme: 27.09.2024 - 09:51

Karadeniz mutfağının sevilen mezelerinden biri olan fındık tarator, fındık, sarımsak, ekmek içi ve zeytinyağı gibi basit malzemelerle hazırlanıyor. Hafif, besleyici ve oldukça lezzetli olan bu meze, özellikle deniz ürünleri sofralarının vazgeçilmezi. Fındığın yoğun aroması ve kremamsı dokusuyla sofralarınıza yeni bir lezzet katmaya hazır...

FINDIK TARATOR TARİFİ

Malzemeler

Yarım su bardağı fındık içi

1 yemek kaşığı su

1 dilim ekmek içi

Yarım adet limon suyu

1 diş sarımsak

Tuz

Yapılış