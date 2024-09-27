Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Fındık tarator tarifi
Türk mutfağının vazgeçilmez mezelerinden biri olan fındık tarator, hem lezzeti hem de pratik yapımıyla sofralara zenginlik katıyor. Bu fındık bazlı meze, özellikle balık yemeklerinin yanında sıkça tercih ediliyor.
Karadeniz mutfağının sevilen mezelerinden biri olan fındık tarator, fındık, sarımsak, ekmek içi ve zeytinyağı gibi basit malzemelerle hazırlanıyor. Hafif, besleyici ve oldukça lezzetli olan bu meze, özellikle deniz ürünleri sofralarının vazgeçilmezi. Fındığın yoğun aroması ve kremamsı dokusuyla sofralarınıza yeni bir lezzet katmaya hazır...
FINDIK TARATOR TARİFİ
Malzemeler
- Yarım su bardağı fındık içi
- 1 yemek kaşığı su
- 1 dilim ekmek içi
- Yarım adet limon suyu
- 1 diş sarımsak
- Tuz
Yapılış
- Ekmek içleri rondodan geçirilir.
- Limon suyu ve su dışındaki bütün malzemeler bir karıştırma kabında karıştırılır.
- Sıvı malzemeler eklendikten sonra fındık tarator hazırdır.
- Balık ya da sebzeler ile birlikte tüketebilirsiniz. Afiyet olsun.
Etiketler: #fındık tarator #tarif #yemek
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