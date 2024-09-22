Osmanlı mutfağın en özel lezzeti: Mutancana tarifi
Mutancana, Osmanlı mutfağının en özel ve tarihi yemeklerinden biridir. Bu yemeğin kökeni 15. yüzyıla kadar dayanır ve özellikle Osmanlı saray mutfağında sıkça yapılan, şifa dolu ve lezzetli bir yemektir. Mutancana, et, kuru meyveler ve çeşitli baharatlarla hazırlanan, hem tatlı hem tuzlu bir tat sunan zengin bir yemektir.
Geleneksel olarak kuzu eti ile yapılsa da, günümüzde tavuk ya da dana etiyle de tercih edilmektedir. Bu özel tarifi siz de evinizde deneyerek, Osmanlı’nın saray mutfağını sofranıza taşıyabilirsiniz. Mutancana, görkemli ve gösterişli bir sunumla misafirlerinize şık bir yemek sunmanızı sağlayacak. Peki, Osmanlı mutfağın en özel lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes Mutancana tarifi...
MUTANCANA TARİFİ
Malzemeler:
500 gram kuzu eti (but ya da kuşbaşı doğranmış)
1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
100 gram kuru kayısı
100 gram kuru üzüm
100 gram kuru erik
50 gram badem (kabuksuz, hafif kavrulmuş)
1 yemek kaşığı bal
1 su bardağı su
1 çay kaşığı tarçın
Tuz ve karabiber
1 çay kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı safran (isteğe bağlı)
MUTANCANA YAPILIŞI
Kuzu etlerini güzelce yıkayın ve suyunu süzdükten sonra bir kenara alın.
Kuru soğanları ince ince doğrayın.
Bir tencerede zeytinyağını ve tereyağını kızdırın.
Ardından kuzu etlerini ekleyip, etler suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Etler kavrulduktan sonra doğranmış soğanları ekleyin ve soğanlar pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin.
Soğanların ardından tuz, karabiber, tarçın, yenibahar ve isteğe bağlı olarak safranı ekleyin.
Baharatların kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurmaya devam edin.
Kuru kayısı, kuru üzüm ve kuru erikleri küçük parçalara ayırın ve etin üzerine ekleyin.
Meyveleri ekledikten sonra balı da ilave ederek karıştırın.
Kuru meyveler ve bal, yemeğe hafif tatlı bir aroma katacak ve Mutancana'nın o kendine has lezzetini verecektir.
Tencereye 1 su bardağı su ekleyin ve kısık ateşte yaklaşık 45 dakika boyunca pişmeye bırakın.
Ara sıra yemeğin suyunu kontrol edin ve gerekirse biraz daha su ekleyebilirsiniz.
Etler tamamen yumuşayıp, kuru meyveler iyice piştiğinde yemeğiniz hazır hale gelecektir.
Son olarak hafifçe kavurduğunuz kabuksuz bademleri yemeğin üzerine serpiştirin ve bir süre daha pişirin.
Mutancana’yı sıcak olarak servis edin.
Yanında pilav ya da tereyağlı bulgur pilavı ile sunum yapabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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