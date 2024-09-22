Osmanlı mutfağın en özel lezzeti: Mutancana tarifi

Geleneksel olarak kuzu eti ile yapılsa da, günümüzde tavuk ya da dana etiyle de tercih edilmektedir. Bu özel tarifi siz de evinizde deneyerek, Osmanlı’nın saray mutfağını sofranıza taşıyabilirsiniz. Mutancana, görkemli ve gösterişli bir sunumla misafirlerinize şık bir yemek sunmanızı sağlayacak. Peki, Osmanlı mutfağın en özel lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes Mutancana tarifi...