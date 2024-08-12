Sabahları çabucak hazırlayabileceğiniz hem pratik hem hafif lezzet: Fırında patates pankek tarifi
Fırında patates pankek, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde keyifle tüketilebilecek lezzetli ve doyurucu bir tarif. Bu tarifte, rendelenmiş patatesler, yumurta, un, tuz ve çeşitli baharatlarla harmanlanarak pankek kıvamına getirilir. Karışım, yağlı kağıt serili fırın tepsisine küçük yuvarlaklar şeklinde yerleştirilir ve önceden ısıtılmış fırında pişirilir.
Fırında pişirme işlemi, pankeklerin dışının çıtır çıtır, içinin ise yumuşak kalmasını sağlar. Patatesin doğal lezzetiyle birleşen baharatlar, her ısırıkta damakta hoş bir tat bırakır. Üzerine eklenen peynir, taze otlar veya soslarla tatlandırılarak sunulan bu patates pankekler, özellikle çocuklar tarafından çok sevilir. Hem pratik oluşu hem de lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmaya adaydır. Peki, sabahları çabucak hazırlayabileceğiniz hem pratik hem hafif olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, fırında patates pankek tarifi...
FIRINDA PATATES PANKEK TARİFİ
Malzemeler:
2 adet patates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet yumurta
2 yemek kaşığı yoğurt
1/2 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1/4 demet dereotu (ince kıyılmış)
1/2 adet soğan
FIRINDA PATATES PANKEK TARİFİ
Patatesleri haşlayın ve haşlanan patatesleri rendeleyin.
Fırını 170 dereceye ayarlayın.
Soğanı rendeleyin ve fazla suyunu süzün.
Patatesleri ve soğanı bir kasenin içine ilave edin.
Un hariç diğer malzemeleri de ilave edin ve sulu bir hamur kıvamına getirin.
Elenmiş unu da ilave ederek hamurunuzu elle şekil verilebilir kıvama getirin.
Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisinin üzerine, patates pankeklerine elinizle yassı şekiller vererek dizin.
Fırında kontrol ederek 15 dakika pişirin.
Patates pankekleriniz hazır.
Afiyet olsun!
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