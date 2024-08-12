Sabahları çabucak hazırlayabileceğiniz hem pratik hem hafif lezzet: Fırında patates pankek tarifi

Fırında pişirme işlemi, pankeklerin dışının çıtır çıtır, içinin ise yumuşak kalmasını sağlar. Patatesin doğal lezzetiyle birleşen baharatlar, her ısırıkta damakta hoş bir tat bırakır. Üzerine eklenen peynir, taze otlar veya soslarla tatlandırılarak sunulan bu patates pankekler, özellikle çocuklar tarafından çok sevilir. Hem pratik oluşu hem de lezzetiyle sofraların vazgeçilmezi olmaya adaydır. Peki, sabahları çabucak hazırlayabileceğiniz hem pratik hem hafif olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, fırında patates pankek tarifi...