Sadece 4 malzeme ile hazırlayabileceğiniz pratik kahvaltılık: Patatesli tava ekmeği tarifi...

Sadece 4 malzeme ile oldukça pratik bir ekmek hazırlamak mümkün. İçerisinde oldukça doyurucu ürünler var: patates, un, biraz yağ ve biraz tuzla mis kokulu bir ekmek yapacağız. Ekonomik olmasının yanı sıra fırında da pişmeyecek, bu sayede hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Kolayca yapabileceğiniz bu ekmek, lezzetiyle sofralarınıza farklı bir tat katacak. Peki, hem lezzetli hem de pratik bu kahvaltılık tarif nasıl yapılır? İşte patatesli tava ekmeği tarifi...