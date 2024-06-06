Sadece 4 malzeme ile hazırlayabileceğiniz pratik kahvaltılık: Patatesli tava ekmeği tarifi...
Evinizde hazırlayabileceğiniz en kolay ve en pratik ekmek tariflerinden biri de bu tarif. Patates aromasıyla hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu lezzeti, ister kahvaltılarda isterseniz de çayın yanında tüketebilirsiniz.
Sadece 4 malzeme ile oldukça pratik bir ekmek hazırlamak mümkün. İçerisinde oldukça doyurucu ürünler var: patates, un, biraz yağ ve biraz tuzla mis kokulu bir ekmek yapacağız. Ekonomik olmasının yanı sıra fırında da pişmeyecek, bu sayede hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Kolayca yapabileceğiniz bu ekmek, lezzetiyle sofralarınıza farklı bir tat katacak. Peki, hem lezzetli hem de pratik bu kahvaltılık tarif nasıl yapılır? İşte patatesli tava ekmeği tarifi...
PATATESLİ TAVA EKMEĞİ TARİFİ
Malzemeler:
Hamuru için:
1 adet patates (haşlanmış)
1,5 su bardağı un
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Kızartmak için:
3 yemek kaşığı zeytinyağı
PATATESLİ TAVA EKMEĞİ YAPILIŞI
Haşlanmış patatesi rendeleyin ya da ezin.
Üzerine unu ve yağı koyup harmanlayın.
Karışımı önce bastırarak bir araya getirin ve sonrasında pürüzsüz olana kadar yoğurun.
Hamura tuzu ekleyip bir dakika daha yoğurun ve streçleyin.
On beş dakika buzdolabında dinlendirin.
Dinlenmiş hamuru hafifçe unlayın ve bir santimetre kalınlığında açın.
Hamuru ufak parçalar halinde kesin.
Tavayı ısıtın ve yağ ekleyin.
Hamurları önlü arkalı toplam 5-6 dakika kızartın.
Kızartırken hamurların yanmaması için ara ara ocağın sıcaklığını düşürebilirsiniz.
Sıcak sıcak servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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