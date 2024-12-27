Kaybolmaya yüz tutmuş lezzet: Tirit yahnisi tarifi
Anadolu mutfağının unutulmaya yüz tutmuş hazinelerinden biri olan Tirit Yahni, hem doyurucu hem de farklı tatlar arayanlar için eşsiz bir deneyim sunuyor. Et ve yufkanın enfes uyumuyla ortaya çıkan bu yemek, sofralarınıza tarih kokan bir lezzet katacak!
Anadolu mutfağı, köklü tarihi ve zengin çeşitliliğiyle damaklarda iz bırakan birçok lezzete ev sahipliği yapar. Ancak bazı yemekler, zamana yenik düşerek unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. İşte onlardan biri: Tirit Yahni. Eskilerin düğün ve özel gün yemeklerinden biri olan bu lezzet, etin ve yufkanın birlikteliğiyle adeta bir ziyafet sunar.
TİRİT YAHNİSİ TARİFİ
Malzemeler:
Yufka için:
- 3 su bardağı un
- 1 çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
Etli Yahni için:
- 500 gram kuşbaşı kuzu eti
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 adet kuru soğan (doğranmış)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 3 su bardağı sıcak su
Sos için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
Yapılışı:
- Un, su ve tuzu bir kapta karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun.
- Hamuru 10 dakika dinlendirin.
- Dinlenen hamuru küçük bezelere ayırıp incecik açın.
- Yufkaları saçta ya da tavada her iki yüzü hafifçe kızarana kadar pişirin ve bir kenara alın.
- Tereyağını geniş bir tencerede eritin ve kuşbaşı etleri ekleyerek kavurun.
- Etler suyunu salıp çekince soğanları ekleyin ve karıştırarak kavurmaya devam edin.
- Tuz, karabiber ve sıcak suyu ilave edin. Etler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.
- Pişen yufkaları küçük parçalara bölerek servis tabağına yerleştirin.
- Üzerine yahniden çıkan sıcak etli sosu gezdirin ve et parçalarını yerleştirin.,Küçük bir tavada tereyağını eritin. Kırmızı toz biberi ekleyip karıştırın.
- Hazırladığınız bu sosu yemeğin üzerine gezdirin. Tirit Yahni'yi sıcak olarak servis edin. Yanında turşu veya ayran ile mükemmel bir uyum sağlar.
Etiketler: #Anadolu mutfağı #tarif #yemek
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