Kaybolmaya yüz tutmuş lezzet: Tirit yahnisi tarifi

Yayınlanma: 27.12.2024 - 22:25

Güncelleme: 27.12.2024 - 22:25

Anadolu mutfağı, köklü tarihi ve zengin çeşitliliğiyle damaklarda iz bırakan birçok lezzete ev sahipliği yapar. Ancak bazı yemekler, zamana yenik düşerek unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. İşte onlardan biri: Tirit Yahni. Eskilerin düğün ve özel gün yemeklerinden biri olan bu lezzet, etin ve yufkanın birlikteliğiyle adeta bir ziyafet sunar.

TİRİT YAHNİSİ TARİFİ

Malzemeler:

Yufka için:

3 su bardağı un

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Etli Yahni için:

500 gram kuşbaşı kuzu eti

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan (doğranmış)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

3 su bardağı sıcak su

Sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı: