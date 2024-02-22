Gaziantep usulü kuru patlıcan dolması tarifi

Gaziantep mutfağı, Türk mutfağının en zengin ve lezzetli yöresel tatlarından birine ev sahipliği yapar. Bu mutfağın en sevilen ve özel tariflerinden biri de kuru patlıcan dolmasıdır. İşte size, enfes bir Gaziantep usulü kuru patlıcan dolması tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 15:31
Gaziantep usulü kuru patlıcan dolması tarifi
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Kuru patlıcan dolması, içerisindeki zengin malzemeler ve özel baharatlarıyla sofralara şölen havası katar. İşte, bu nefis lezzeti evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz Gaziantep usulü kuru patlıcan dolması tarifiyle, sofralarınızı şenlendirecek bir yolculuğa çıkmaya hazır olun.

Malzemeler

  • 10 adet kuru patlıcan
  • 1 su bardağı pirinç
  • 250 gram kıyma (dana veya kuzu tercih edilebilir)
  • 1 büyük soğan, doğranmış
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı biber veya domates salçası
  • 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 1 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Tuz

Üzeri İçin:

  • Yoğurt
  • Tereyağı
  • Pul biber veya kırmızı biber salçası

Yapılışı

  1. Kuru patlıcanları bir gece önceden sıcak suda bekletin, yumuşamasını sağlayın.
  2. Pirinci yıkayıp süzün. Soğanı ince doğrayın.
  3. Bir tavada sıvı yağı kızdırın. Doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
  4. Kavrulan soğana kıymayı ekleyin, suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  5. Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Dolmalık fıstık, kuş üzümü, pirinç, tuz ve baharatları ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Ocaktan alın.
  6. Kuru patlıcanları sıvı yağda hafifçe kızartın.
  7. Kızarmış patlıcanların içlerine hazırladığınız iç malzemeyi doldurun.
  8. Patlıcanların ağız kısımlarını kürdanla kapatın.
  9. Tencereye dizdiğiniz dolmaların üzerine yoğurt dökün.
  10. Üzerine tereyağı ve pul biber veya kırmızı biber salçasıyla sos hazırlayıp gezdirin.
  11. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
  12. Servis tabağına alıp sıcak olarak servis yapın.

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