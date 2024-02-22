Gaziantep usulü kuru patlıcan dolması tarifi

Yayınlanma: 22.02.2024 - 15:31

Güncelleme: 22.02.2024 - 15:31

Kuru patlıcan dolması, içerisindeki zengin malzemeler ve özel baharatlarıyla sofralara şölen havası katar. İşte, bu nefis lezzeti evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz Gaziantep usulü kuru patlıcan dolması tarifiyle, sofralarınızı şenlendirecek bir yolculuğa çıkmaya hazır olun.

Malzemeler

10 adet kuru patlıcan

1 su bardağı pirinç

250 gram kıyma (dana veya kuzu tercih edilebilir)

1 büyük soğan, doğranmış

2 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı domates salçası

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı biber veya domates salçası

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Üzeri İçin:

Yoğurt

Tereyağı

Pul biber veya kırmızı biber salçası

Yapılışı