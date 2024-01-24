Gaziantep'in sokak lezzeti: Nohut dürüm nasıl yapılır?

Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:55

Güncelleme: 24.01.2024 - 15:55

Gastronomi şehri Gaziantep’in tescillenen yemekleri arasında olan nohut dürümün tarifi merak ediliyor. Peki, nohut dürüm nasıl yapılır?

NOHUT DÜRÜM TARİFİ

MALZEMELER

Haşlanmış nohut

1 adet büyük soğan

Biber salçası

Limon

Maydanoz

Kimyon

Tuz

Pul biber

Sumak

Lavaş

NASIL YAPILIR?

Bir gün öncesinden ıslatmış olduğunuz nohutlarınızı haşlayın. Haşlanmış nohutlarınızı küçük parçalara ayırıp bir tabağa alın. Soğanlarınızı ikiye bölüp ince ince doğrayın. Üzerine yine ince doğradığınız maydanozları, 1 tatlı kaşığı biber salçasını, sumağı ve tuzu ekleyerek karıştırın.

Hazır lavaş ekmeğimizin içine nohutlarımızı ince bir sıra şeklinde koyalım. Üzerine kimyon ve tuz serpelim. Diğer tarafta hazırladığımız soğan zerzavatımızı da ilave ettikten sonra isteğe göre limonumuzu sıkıp lavaşımızı dürüm şeklinde saralım.