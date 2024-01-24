Gaziantep'in sokak lezzeti: Nohut dürüm nasıl yapılır?
Nohut dürümü, fırından çıkmış taze pidenin arasına nohudun çeşitli baharatlarla harmanlanması ve salata eklenmesiyle hazırlanan bir dürüm çeşidi. Peki, Nohut dürüm nasıl yapılır?
Gastronomi şehri Gaziantep’in tescillenen yemekleri arasında olan nohut dürümün tarifi merak ediliyor. Peki, nohut dürüm nasıl yapılır?
NOHUT DÜRÜM TARİFİ
MALZEMELER
- Haşlanmış nohut
- 1 adet büyük soğan
- Biber salçası
- Limon
- Maydanoz
- Kimyon
- Tuz
- Pul biber
- Sumak
- Lavaş
NASIL YAPILIR?
Bir gün öncesinden ıslatmış olduğunuz nohutlarınızı haşlayın. Haşlanmış nohutlarınızı küçük parçalara ayırıp bir tabağa alın. Soğanlarınızı ikiye bölüp ince ince doğrayın. Üzerine yine ince doğradığınız maydanozları, 1 tatlı kaşığı biber salçasını, sumağı ve tuzu ekleyerek karıştırın.
Hazır lavaş ekmeğimizin içine nohutlarımızı ince bir sıra şeklinde koyalım. Üzerine kimyon ve tuz serpelim. Diğer tarafta hazırladığımız soğan zerzavatımızı da ilave ettikten sonra isteğe göre limonumuzu sıkıp lavaşımızı dürüm şeklinde saralım.
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