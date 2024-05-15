Lezzetli ve pratik: Kuzu etli keşkek tarifi

Yayınlanma: 15.05.2024 - 22:29

Güncelleme: 15.05.2024 - 22:29

Anadolu'nun köklü lezzetlerinden biri olan keşkek, özellikle kış aylarında sıcacık bir lezzet arayanların favorisi olmuştur. Geleneksel olarak uzun saatler boyunca pişirilmesi gereken keşkek, pratik tariflerle de hazırlanabilir. Kuzu etiyle zenginleştirilmiş bu tarif, hem lezzetli hem de kolay bir alternatif sunar. İşte, pratik ve leziz Kuzu etli keşkek tarifi...

KUZU ETLİ KEŞKEK TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı asurelik buğday

9 su bardağı su

500 gr kuzu eti yada istediğiniz herhangi bir et ben kemikli kuzu eti kullandım

1,5 tatlı kaşığı tuz

Yapılış