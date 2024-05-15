Lezzetli ve pratik: Kuzu etli keşkek tarifi

Kuzu etinin muhteşem lezzetiyle buluşan pratik keşkek tarifi, sofralarınıza Anadolu'nun geleneksel lezzetlerini getiriyor. İşte, pratik ve leziz Kuzu etli keşkek tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 22:29
Lezzetli ve pratik: Kuzu etli keşkek tarifi
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Anadolu'nun köklü lezzetlerinden biri olan keşkek, özellikle kış aylarında sıcacık bir lezzet arayanların favorisi olmuştur. Geleneksel olarak uzun saatler boyunca pişirilmesi gereken keşkek, pratik tariflerle de hazırlanabilir. Kuzu etiyle zenginleştirilmiş bu tarif, hem lezzetli hem de kolay bir alternatif sunar. İşte, pratik ve leziz Kuzu etli keşkek tarifi...

KUZU ETLİ KEŞKEK TARİFİ

Malzemeler

  • 3 su bardağı asurelik buğday
  • 9 su bardağı su
  • 500 gr kuzu eti yada istediğiniz herhangi bir et ben kemikli kuzu eti kullandım
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz

Yapılış

  1. Et ve buğday güzelce yıkanır.
  2. Düdüklü tencereye alınır tuzu eklenip ocağa alınır.
  3. Tencere fıslamaya başlayınca orta ateşte yaklaşık 1 saat 20 dakika pişirilir.
  4. Ardından havası tamamen çıkan tencere açılır etler kemiklerinden ayırılır ve tahta bir kaşıkla eze eze karıştırılır.
  5. Macun kıvamına gelinceye kadar bu işleme devam edilir.
  6. Siz isterseniz blenderle 2-3. dakikada ezebilirsiniz servis esnasında tereyağında toz biber yakılır. Üzerine gezdirilir..

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