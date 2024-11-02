Geleneksel bir Ankara yemeği: Öllüğün körü tarifi...

Yayınlanma: 02.11.2024 - 19:02

Güncelleme: 02.11.2024 - 19:02

Öllüğün körü, özellikle Ankara mutfağında sıkça karşılaşılan, geleneksel lezzetlerden biri olarak bilinir. İsim olarak kulağa ilginç gelen bu lezzet, doyurucu ve aromatik yapısıyla hem ev sofralarında hem de özel davetlerde sıklıkla tercih edilir. Peki, geleneksel bir Ankara yemeği olan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes öllüğün körü tarifi...

ÖLLÜĞÜN KÖRÜ TARİFİ

Malzemeler

Öllüğün körünün kıyması için:

300 gram kıyma

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Öllüğün körünün eriştesi için:

2 su bardağı erişte

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

ÖLLÜĞÜN KÖRÜ YAPILIŞI

Öllüğün körü hazırlığına öncelikle kıymayı tencereye alarak başlayın ve suyunu çekene kadar kavurun.

Kıyma suyunu çektikten sonra yağ, küp doğranmış soğan, sarımsak ve baharatları ekleyin, ardından tüm malzemeleri güzelce kavurun.

Salçayı ilave edin ve bir süre daha kavurduktan sonra sıcak su ekleyip kısık ateşte pişmeye bırakın.

Erişteyi hazırlamak için ayrı bir tencerede yağı eritin.

Erişteleri ekleyip rengi dönene kadar kavurun.

Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin ve pişmeye bırakın.

Her iki hazırlık da tamamlandığında, derin bir kaseye önce kıymalı harcı ekleyin, ardından üzerine erişteyi yerleştirip kasede sıkıca bastırın.

Servis yapacağınız tabağa kaseyi ters çevirerek yemeği dikkatlice çıkarın.

Afiyet olsun!