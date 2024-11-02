Protein deposu ve sağlık bombası: Sarımsaklı pilav tarifi

Sarımsak aromasıyla sıradan pilavlara lezzet katan, kolay ve pratik bir tarif arıyorsanız, sarımsaklı pilav tam size göre! Bu nefis pilav, yemeklerinize eşlik ederken lezzetiyle fark yaratacak.

Protein deposu ve sağlık bombası: Sarımsaklı pilav tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 12:16

Pilav, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir; ancak sarımsakla birleştiğinde bambaşka bir tat kazanır. Sarımsaklı pilav, kendine has aroması ve lezzetiyle sofraları şenlendiren, sade pilava farklı bir dokunuş katmak isteyenlerin favorisi olacak.

SARIMSAKLI PİLAV TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı baldo pirinç
  • 3 diş sarımsak (ince doğranmış)
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
  • 3,5 su bardağı su veya tavuk suyu
  • Tuz

Yapılış

  1. Pirinci bir kaba koyun ve ılık suda 15-20 dakika bekletin. Ardından iyice yıkayıp süzün.
  2. Tencereye yağı ekleyin ve doğranmış sarımsakları ekleyerek, hafifçe pembeleşene kadar kavurun.
  3. Süzülen pirinci tencereye ekleyin ve 2-3 dakika boyunca kavurun. Pirinçler saydam hale gelene kadar karıştırmaya devam edin.
  4. Üzerine sıcak su veya tavuk suyunu ekleyin, tuzunu ayarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.
  5. Pilav piştikten sonra, kapağı kapalı şekilde 10 dakika demlenmeye bırakın.

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