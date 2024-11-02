Protein deposu ve sağlık bombası: Sarımsaklı pilav tarifi

Yayınlanma: 02.11.2024 - 12:16

Güncelleme: 02.11.2024 - 12:16

Pilav, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir; ancak sarımsakla birleştiğinde bambaşka bir tat kazanır. Sarımsaklı pilav, kendine has aroması ve lezzetiyle sofraları şenlendiren, sade pilava farklı bir dokunuş katmak isteyenlerin favorisi olacak.

SARIMSAKLI PİLAV TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı baldo pirinç

3 diş sarımsak (ince doğranmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

3,5 su bardağı su veya tavuk suyu

Tuz

Yapılış