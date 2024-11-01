Çorbaların en güzeli: Cennet çorbası tarifi
Hafif ve lezzet dolu bir başlangıç yapmak isteyenlere özel, Cennet Çorbası tarifimizle sofralarınızı şenlendirin. Pratik malzemelerle hazırlanan bu çorba, hem mideyi rahatlatıyor hem de damakları şenlendiriyor.
Türk mutfağının gizli hazinelerinden biri olan Cennet Çorbası, ismi gibi kendine hayran bırakan bir lezzet sunuyor. Yumuşacık kıvamı ve zengin aromasıyla, özellikle soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan bu çorba, hafif bir başlangıç arayanlar için ideal.
CENNET ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 çay bardağı kırmızı mercimek
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 5 su bardağı su veya tavuk suyu
- 1 çay bardağı süt
- Tuz, karabiber
Üzeri için:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
- İnce kıyılmış taze nane
Yapılışı
- Kırmızı mercimekleri yıkayın ve süzün. Çorbanın kıvamını artırmak için mercimekleri tencereye alın.
- Tencerede tereyağını eritin, ardından unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Bu aşama, çorbanın lezzetli ve kıvamlı olmasını sağlar.
- Kavrulan una su veya tavuk suyu ve sütü ekleyin. Karışımı iyice çırpıcıyla karıştırarak pürüzsüz hale getirin.
- Yıkanmış mercimekleri tencereye ekleyin ve kısık ateşte mercimekler yumuşayıncaya kadar pişirin.
- Çorbanın tuz ve karabiberini ekleyip birkaç dakika daha pişirin.
- Küçük bir tavada tereyağını eritin, üzerine kırmızı pul biber ekleyip karıştırın.
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