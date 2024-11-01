Çorbaların en güzeli: Cennet çorbası tarifi

Yayınlanma: 01.11.2024 - 23:23

Güncelleme: 01.11.2024 - 23:23

Türk mutfağının gizli hazinelerinden biri olan Cennet Çorbası, ismi gibi kendine hayran bırakan bir lezzet sunuyor. Yumuşacık kıvamı ve zengin aromasıyla, özellikle soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan bu çorba, hafif bir başlangıç arayanlar için ideal.

CENNET ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 çay bardağı kırmızı mercimek

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

5 su bardağı su veya tavuk suyu

1 çay bardağı süt

Tuz, karabiber

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

İnce kıyılmış taze nane

Yapılışı