Yunan mutfağının saklı hazinesi: Pastitsada tarifi

Yayınlanma: 02.11.2024 - 15:41

Güncelleme: 02.11.2024 - 15:41

Yunan mutfağı, yerel lezzetleriyle ünlüdür, ancak her adanın kendine özgü tarifleri de bu zengin mutfağa derinlik katar. Korfu Adası'ndan gelen Pastitsada, geleneksel bir et yemeği olarak özel bir yere sahiptir. İşte, Pastitsada tarifi...

PASTİTSADA TARİFİ

Malzemeler

500 gr dana eti veya tavuk (kuşbaşı doğranmış)

1 büyük kuru soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı kırmızı şarap

2 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı domates püresi

1 çay kaşığı tarçın

2-3 adet karanfil

1 çay kaşığı toz kimyon

1 çay kaşığı yenibahar

Tuz ve karabiber

1 paket kalın spagetti veya makarna (servis için)

Rendelenmiş peynir (isteğe bağlı, servis için)

Yapılışı: