Yunan mutfağının saklı hazinesi: Pastitsada tarifi
Korfu Adası'na özgü geleneksel bir lezzet olan Pastitsada, kırmızı şarap ve bol baharatlı sosuyla pişen bir et yemeği. Yunan mutfağını keşfetmek isteyenler için eşsiz bir seçenek!
Yunan mutfağı, yerel lezzetleriyle ünlüdür, ancak her adanın kendine özgü tarifleri de bu zengin mutfağa derinlik katar. Korfu Adası'ndan gelen Pastitsada, geleneksel bir et yemeği olarak özel bir yere sahiptir. İşte, Pastitsada tarifi...
PASTİTSADA TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr dana eti veya tavuk (kuşbaşı doğranmış)
- 1 büyük kuru soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı kırmızı şarap
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 su bardağı domates püresi
- 1 çay kaşığı tarçın
- 2-3 adet karanfil
- 1 çay kaşığı toz kimyon
- 1 çay kaşığı yenibahar
- Tuz ve karabiber
- 1 paket kalın spagetti veya makarna (servis için)
- Rendelenmiş peynir (isteğe bağlı, servis için)
Yapılışı:
- Zeytinyağını geniş bir tencerede ısıtın ve eti ekleyerek rengi dönene kadar soteleyin.
- Soğan ve sarımsağı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Domates salçası ve domates püresini ekleyerek birkaç dakika karıştırarak pişirin.
- Kırmızı şarap, tarçın, karanfil, kimyon, yenibahar, tuz ve karabiberi ekleyin.
- Kısık ateşte, et yumuşayana kadar yaklaşık 1,5 saat pişirin. Bu süreçte sos koyulaşıp yoğunlaşacaktır.
- Spagettiyi paket talimatına göre haşlayın ve sosla karıştırarak servis edin. Üzerine rendelenmiş peynir serpebilirsiniz.
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