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Geleneksel lezzete modern bir dokunuş: Beşamel soslu patlıcan musakka tarifi

Geleneksel lezzete modern bir dokunuş: Beşamel soslu patlıcan musakka tarifi

21.05.2025 12:03:00
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Haber Merkezi
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Geleneksel lezzete modern bir dokunuş: Beşamel soslu patlıcan musakka tarifi

Fırında pişen ve üzeri altın gibi kızaran beşamel soslu patlıcan musakka, hem göze hem damağa hitap ediyor. Peki, geleneksel lezzete modern bir dokunuş olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes beşamel soslu patlıcan musakka tarifi...

Patlıcanın en nefis haliyle buluştuğu, beşamel sosun yumuşak dokusuyla taçlanan beşamel soslu patlıcan musakka, sofralarınıza şıklık ve lezzet katıyor.  Hem doyurucu hem de göz alıcı olan bu fırın yemeği, özel günlerden akşam yemeklerine kadar her öğünde gönülleri fethediyor. Peki, geleneksel lezzete modern bir dokunuş olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes beşamel soslu patlıcan musakka tarifi...

BEŞAMEL SOSLU PATLICAN MUSAKKA TARİFİ

Malzemeler

Patlıcan katmanı için:
4 adet orta boy patlıcan
Tuz
Sıvı yağ (kızartmak için)
Kıymalı harç için:
300 gram kıyma
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 adet yeşil biber
2 adet rendelenmiş domates
1 yemek kaşığı domates salçası
Tuz, karabiber, pul biber, kekik
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Beşamel sos için:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
Tuz, karabiber, muskat rendesi (isteğe bağlı)
Üzeri için:
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

BEŞAMEL SOSLU PATLICAN MUSAKKA YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyun ve halka halka ya da uzunlamasına dilimleyin.
Tuzlu suda 15 dakika bekletip acısını alın.
Kurulayın ve kızgın yağda hafifçe kızartın.
Kağıt havluya alın.
Soğan, sarımsak ve biberi doğrayarak sıvı yağda soteleyin.
Kıymayı ekleyin, kavurun.
Domates ve salçayı ilave edin.
Baharatlarla tatlandırın.
Kısık ateşte 10 dakika pişirin.
Tereyağını eritip unu kavurun.
Yavaş yavaş sütü ekleyin, sürekli karıştırın.
Kıvam alınca tuz ve baharatları ekleyin.
Fırın kabına önce patlıcanları yerleştirin.
Üzerine kıymalı harcı yayın.
Beşamel sosu dökerek yayın.
En üste kaşar peyniri serpin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika pişirin.
Üzeri kızarınca fırından çıkarın ve 5-10 dakika dinlendirin.
Yanına pirinç pilavı ya da yeşil salata ile servis ederek sofranızı tamamlayabilirsiniz.
Afiyet olsun!

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