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Tatlı krizlerine sağlıklı ve pratik bir çözüm: Çikolatalı şekersiz truffle tarifi

Tatlı krizlerine sağlıklı ve pratik bir çözüm: Çikolatalı şekersiz truffle tarifi

20.05.2025 23:47:00
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Haber Merkezi
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Tatlı krizlerine sağlıklı ve pratik bir çözüm: Çikolatalı şekersiz truffle tarifi

Rafine şeker içermeyen bu tarifle, sağlıklı atıştırmalıklar hazırlamak artık çok kolay. Peki, tatlı krizlerine sağlıklı ve pratik bir çözüm olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz çikolatalı şekersiz truffle tarifi...

Tatlı krizlerine hem sağlıklı hem de rafine şekersiz bir çözüm arıyorsanız, çikolatalı şekersiz truffle tarifi tam size göre! Bu tarifte şeker yerine doğal tatlandırıcılardan faydalanılırken, lezzetten de asla ödün verilmiyor. Enerji verici özelliğiyle ara öğünlerde, kahve yanında ya da spor sonrası tüketebileceğiniz bu truffle'lar, rafine şeker kullanmadan nasıl lezzetli tatlılar yapılabileceğini kanıtlıyor. Peki, tatlı krizlerine sağlıklı ve pratik bir çözüm olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, leziz çikolatalı şekersiz truffle tarifi...



ÇİKOLATALI ŞEKERSİZ TRUFFLE TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı yumuşak hurma (çekirdeksiz)
1 su bardağı çiğ fındık veya badem (tercihe göre)
3 yemek kaşığı kakao tozu
1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı
1 tatlı kaşığı vanilya özü (isteğe bağlı)
1 tutam tuz
Dışını bulamak için:
Hindistan cevizi, kakao veya ince çekilmiş fındık

ÇİKOLATALI ŞEKERSİZ TRUFFLE YAPILIŞI

Hurmaları sıcak suda yaklaşık 10 dakika bekletip yumuşatın.
Suyunu süzüp mutfak robotuna aktarın.
Üzerine çiğ fındık veya badem, kakao, hindistan cevizi yağı, vanilya ve tuzu ekleyin.
Tüm malzemeleri mutfak robotunda pürüzsüz ve yapışkan bir kıvam alana kadar çekin.
Karışım çok kuruysa 1 yemek kaşığı su ekleyebilirsiniz.
Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle yuvarlayın.
Topları Hindistan cevizi, kakao ya da öğütülmüş fındığa bulayarak servis tabağına dizin.
Buzdolabında en az 1 saat dinlendirdikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz.
Afiyet olsun!

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