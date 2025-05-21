Kore mutfağından pratik ve leziz bir kahvaltılık: Sebzeli pankek tarifi

Sebzeli pankek, hem kahvaltılarda hem de ara öğünlerde tercih edilebilecek, lezzetli ve sağlıklı bir alternatiftir. Çocuklar için sebze tüketimini keyifli hale getiren bu tarif, pratik hazırlanışıyla da mutfağın favorilerinden biri olmaya aday. Peki, Kore mutfağından pratik ve leziz bir kahvaltılık olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis sebzeli pankek tarifi...







SEBZELİ PANKEK TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 adet rendelenmiş havuç

1 adet rendelenmiş kabak

1 adet ince doğranmış yeşil soğan

Birkaç dal ince kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kabartma tozu

Az zeytinyağı (pişirmek için)



SEBZELİ PANKEK YAPILIŞI

Yumurtaları geniş bir karıştırma kabına kırın ve sütle birlikte iyice çırpın.

Un ve kabartma tozunu ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Ardından havuç, kabak, yeşil soğan, maydanoz, tuz ve karabiberi ilave edin.

Karışımı homojen hale getirin.

Tavayı az miktarda zeytinyağıyla yağlayın ve ısıtın.

Karışımdan bir kepçe alarak tavaya dökün ve her iki tarafını altın rengini alana kadar pişirin.

Tüm harç bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

Afiyet olsun!