Ustasından reyhan şerbeti tarifi

Yayınlanma: 04.08.2024 - 12:20

Güncelleme: 04.08.2024 - 12:20

Bu kolay ve pratik tarif ile hazırlayacağınız reyhan şerbeti, yaz aylarında size ve sevdiklerinize serinletici bir mola sağlayacak. Doğal ve sağlıklı içeriğiyle de gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

Malzemeler

1 demet taze reyhan

1,5 litre su

1 su bardağı toz şeker

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı limon tuzu (isteğe bağlı)

3-4 adet karanfil (isteğe bağlı)

Hazırlık

Reyhanı Hazırlayın: Taze reyhanları iyice yıkayın ve saplarından ayırın. Reyhan yapraklarını geniş bir kaba alın.

Kaynatın: 1,5 litre suyu bir tencerede kaynatın. Su kaynadıktan sonra altını kapatın ve reyhan yapraklarını suya ekleyin. Bu şekilde yaklaşık 10-15 dakika demlenmeye bırakın.

Şekeri Ekleyin: Demlenen reyhan suyu henüz sıcakken, toz şekeri ekleyin ve iyice karıştırarak erimesini sağlayın. Şeker tamamen eridikten sonra limon suyunu ve limon tuzunu ekleyin. Limon tuzu, şerbete ekstra bir ferahlık katacaktır ancak tercih etmeyenler kullanmayabilir.

Soğutun: Şerbet oda sıcaklığına geldiğinde, buzdolabına kaldırarak iyice soğumasını bekleyin. Şerbetin tam lezzetini alması için en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirin.

Servis Edin: Soğuyan reyhan şerbetini süzgeç yardımıyla süzerek bardaklara doldurun. Dilerseniz, servis ederken içine birkaç buz küpü ve taze reyhan yaprağı ekleyebilirsiniz.