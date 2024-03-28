Geleneksel Türk mutfağının lezzeti: Perde pilavı

Yayınlanma: 28.03.2024 - 15:22

Güncelleme: 28.03.2024 - 15:22

Perde pilavı, Türk mutfağının geleneksel ve lezzetli bir pilav çeşididir. İçindeki et ve pirinç harmanı, özel bir sunumla sarılarak adeta bir perde oluşturur ve sofraları süsler. İşte, lezzetine doyum olmayan perde pilavı tarifi...

PERDE PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

1,5 su bardağ ıbaldo pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak tavuk suyu

1 adet haşlanmış tavuk budu

1 adet haşlanmış tavuk göğsü

3 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı toz kırmızı biber

1/2 çay kaşığı karabiber

1/4 çay kaşığı yenibahar

Kalıpları Yağlamak için;

100 gramtereyağı

100 gram kabuksuz badem

Hamuru için;

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

2,5 su bardağı un

Yapılış

Haşlanmış tavuk but ve göğüs etlerinin derilerini ayıklayın. Kemikli kısımlarını ayıkladığınız tavuk etlerini uzun ince parçalar halinde didin.Kuş üzümlerini ılık suda bekletin. Pirinçleri berrak bir su salana kadar bol suda yıkayın, fazla suyunu süzdürün.Tereyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde eritin. Dolmalık fıstıkların yarısını katıp kısık ateşte kavurun.Pirinçleri ilave edip kısık ateşte şeffaf bir görünüm alana kadar kavurun. Kalan dolmalık fıstıklar, tuz, toz kırmızı biber, karabiber, yeni baharı katıp karıştırın.Sıcak tavuk suyu ve bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz kuş üzümlerini ekleyin. Kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Demlenmeye bırakın.Pilavı kaplayacak hamuru hazırlamak için; yumurta, yoğurt, zeytinyağı ve tuzu geniş bir karıştırma kabına alın. Azar azar un ekleyip tüm malzemeyi toparlanana kadar karıştırın. Ele yapışmayacak kıvamda bir hamur hazırlayana kadar yoğurun.Kullanacağınız ısıya dayanıklı porsiyonluk kapları tereyağıyla bolca yağlayın. Kenar kısımlarına ortadan ikiye ayırdığınız kabuksuz bademleri bastırarak yerleştirin.Hazırladığınız yumurtalı hamuru dört eşit parçaya böldükten sonra oklava yardımıyla fazla kalın olmayacak şekilde açın. Hamurları kenar kısımları dışarı sarkacak şekilde kalıpların içine oturtun. Bademlerin düşmemesine dikkat edin.Demlenen pilava didilmiş tavuk etlerini katıp alttan üste doğru karıştırın. Pilavı kalıplara paylaştırıp üzerlerini düzeltin. Kenara sarkan hamur parçalarıyla kapatıp tereyağı sürün.Hazırladığınız perde pilavlarını önceden ısıtılmış 190 derece fırında 30 dakika kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra dikkatli bir şekilde ters çevirip sıcak olarak sevdiklerinizle paylaşın.