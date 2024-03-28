İftar sofralarınıza renk getirecek lezzet: Kabak Şayan tarifi...

Ramazan ayında sofralarınızı renklendirecek enfes bir tarif önerimiz var: Kabak şayan. Bu yemek, hem hafif hem de doyurucu olmasıyla öne çıkıyor ve özellikle sebze ağırlıklı beslenmeyi tercih edenler için ideal bir seçenek sunuyor. Rendelenmiş kabakların, sarımsaklı yoğurt ve kavrulmuş cevizle buluşmasıyla ortaya çıkan bu lezzetli tarif, iftar sofralarınıza farklı bir tat katacak. Sarımsaklı yoğurt ve cevizli sosun, kabakla birleşerek oluşturduğu lezzet dengesi, damakları şenlendirecek. Peki, iftar sofralarının vazgeçilmezi olacak olan bu meze nasıl yapılır? İşte nefis Kabak Şayan tarifi...