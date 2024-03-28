İftar sofralarınıza renk getirecek lezzet: Kabak Şayan tarifi...
Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan mezeler, iftarın olmazsa olmazları arasında yer alır. Meze hazırlamak, kolaylıkla yapılabilen ve aynı zamanda keyifli bir aktivitedir. Çeşitli malzemelerle hazırlanan mezeler, sofraya renk ve lezzet katarken, aynı zamanda sağlıklı ve hafif bir başlangıç sunarlar. Bunun yanı sıra, zeytinyağlı ve yoğurtlu mezeler, sindirimi kolaylaştırır ve iftar sonrası ağırlık hissini önler. Ayrıca iftar sofrasını da görsel olarak zenginleştirir ve daha davetkar hale getirir.
Ramazan ayında sofralarınızı renklendirecek enfes bir tarif önerimiz var: Kabak şayan. Bu yemek, hem hafif hem de doyurucu olmasıyla öne çıkıyor ve özellikle sebze ağırlıklı beslenmeyi tercih edenler için ideal bir seçenek sunuyor. Rendelenmiş kabakların, sarımsaklı yoğurt ve kavrulmuş cevizle buluşmasıyla ortaya çıkan bu lezzetli tarif, iftar sofralarınıza farklı bir tat katacak. Sarımsaklı yoğurt ve cevizli sosun, kabakla birleşerek oluşturduğu lezzet dengesi, damakları şenlendirecek. Peki, iftar sofralarının vazgeçilmezi olacak olan bu meze nasıl yapılır? İşte nefis Kabak Şayan tarifi...
KABAK ŞAYAN TARİFİ
Malzemeler:
4 yemek kaşığı zeytinyağı
4 adet rendelenmiş kabak
1 diş sarımsak (ezilmiş)
1,5 su bardağı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı zeytinyağı (yoğurt için)
1 kahve fincanı su
1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 su bardağı dövülmüş ceviz içi
1/2 yemek kaşığı kuru nane
1/2 yemek kaşığı pul biber
KABAK ŞAYAN YAPILIŞI
Rendelenmiş kabakları zeytinyağıyla birlikte suyunu çekene kadar kavurun.
Ayrı bir tavada cevizleri zeytinyağı, kuru nane ve pul biberle birlikte kavurup ocaktan alın.
Pişirdiğiniz kabakların 3'te 1'ini yoğurt, sarımsak ve tuzla birlikte karıştırın.
Pişirmiş olduğunuz kabakların 3'te 1'ini yoğurdun içerisine ilave edin ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip güzelce karıştırın.
Servis tabağına sotelenmiş kabakları alın ve üzerine yoğurtlu kabağı ekleyin.
Son olarak üzerine sotelenmiş cevizi gezdirin ve servis edin.
Afiyet olsun!
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