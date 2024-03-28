Geleneksel ve leziz: Ezogelin çorbası tarifi

Yayınlanma: 28.03.2024 - 14:49

Güncelleme: 28.03.2024 - 14:49

Ezogelin çorbası, Türk mutfağının köklü bir lezzeti olarak sofraları süsler... Anadolu'nun yöresel tatlarından biri olan ezogelin çorbası, her daim sıcak ve samimi sofralarda kendine yer bulur. İşte, pratik ezogelin çorbası tarifi...

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 tatlı kaşığı pirinç

1 tatlı kaşığı bulgur

2 çay kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı nane

2 diş sarımsak

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

2 litreye yakın sıcak su

Tuz

Yapılış