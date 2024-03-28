Geleneksel ve leziz: Ezogelin çorbası tarifi
Ezogelin çorbası, Türk mutfağının en sevilen ve yaygın olarak tüketilen çorbalarından biridir. İçinde bulunan kırmızı mercimek ve bulgurun mükemmel uyumu, bu çorbayı özel kılan lezzetlerden biridir. İşte, pratik ezogelin çorbası tarifi...
Ezogelin çorbası, Türk mutfağının köklü bir lezzeti olarak sofraları süsler... Anadolu'nun yöresel tatlarından biri olan ezogelin çorbası, her daim sıcak ve samimi sofralarda kendine yer bulur. İşte, pratik ezogelin çorbası tarifi...
EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı kırmızı mercimek
- 1 tatlı kaşığı pirinç
- 1 tatlı kaşığı bulgur
- 2 çay kaşığı pul biber
- 1 yemek kaşığı nane
- 2 diş sarımsak
- 1 orta boy soğan
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 litreye yakın sıcak su
- Tuz
Yapılış
- Ezogelin çorbası yapmak için düdüklü tencerede önce rendelemiş olduğumuz soğanı ve ezmiş olduğumuz sarımsağı tereyağında kavuruyoruz.
- Soğanlar diriliğini kaybetsin yeterli yakmadan orta ateşte kavuralım.
- Soğanlar kavrulunca naneyi, kırmızı biberi ve salçayı ilave edip. Kavurmaya devam edelim.
- Bir iki karıştırdıktan sonra yıkadığımız mercimeği, pirinci, bulguru ve tuzunu da ilave ederek karıştıralım.
- Başka bir tarafta kaynamakta olan 2 litreye yakın suyu üzerine boşaltalım.
- Düdüklünün kapağını ve düdüğünü kapattıktan sonra 10 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun
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