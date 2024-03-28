Tazeliğin lezzetle buluşması: Limonlu kek tarifi

Yayınlanma: 28.03.2024 - 13:43

Güncelleme: 28.03.2024 - 13:43

Limonlu kek, hafif ve mis gibi kokusuyla lezzetli bir tatlı seçeneğidir. Limonun taze ve ekşi tadı, kekin yumuşak dokusuyla mükemmel bir uyum sağlar. Ev yapımı limonlu kek, pratik tarifiyle herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği bir lezzettir. İşte, limonlu kek tarifi...

LİMONLU KEK TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2.5 su bardağı un (400-500 gram)

1 adet limon

Yapılış