Tazeliğin lezzetle buluşması: Limonlu kek tarifi
Limonlu kek, hafif ve ferahlatıcı tadıyla tatlı krizlerine şifa gibi gelen bir lezzettir. Limonun ferahlatıcı aroması, kekin yumuşacık dokusuyla bir araya gelerek nefis bir deneyim sunar. İşte, limonlu kek tarifi...
Limonlu kek, hafif ve mis gibi kokusuyla lezzetli bir tatlı seçeneğidir. Limonun taze ve ekşi tadı, kekin yumuşak dokusuyla mükemmel bir uyum sağlar. Ev yapımı limonlu kek, pratik tarifiyle herkesin kolaylıkla hazırlayabileceği bir lezzettir. İşte, limonlu kek tarifi...
LİMONLU KEK TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 2.5 su bardağı un (400-500 gram)
- 1 adet limon
Yapılış
- Yumurta ve şeker iyice çırpılır.
- Limonun kabuğu rendenin küçük kısmı ile rendelenir. İçinin suyu sıkılır.
- Yumurtanın üzerine süt, limon suyu, limon kabuğu rendesi, sıvı yağ ve vanilya eklenir ve karıştırılır.
- Son olarak un ve kabartma tozu elenerek hamura ilave edilir.
- Kek hamuru yağlanmış kalıba dökülerek 170 derece fırında 45 dakika kadar pişirilir.
- Kekin üzerine pudra şekeri serperek ve limon kabukları ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
- Limonlu kekimiz hazır, deneyeceklere afiyet olsun…
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