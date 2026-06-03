Geleneksel Yunan keki: Vasilopita tarifi

Vasilopita, özellikle yılbaşı gecesi ve yeni yılın ilk günü yapılan geleneksel bir Yunan keki olarak bilinir. İçine gizlenen madeni para ile servise sunulan bu kek, kimin diliminde para çıkarsa o kişinin yıl boyunca şanslı olacağı inancıyla hazırlanır. Portakal aroması, yumuşak dokusu ve mis gibi kokusuyla öne çıkan Vasilopita, hem kültürel hem de lezzetli bir tatlı alternatifi sunar.

VASİLOPİTA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 portakalın rendelenmiş kabuğu

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5–3 su bardağı un

1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 adet madeni para (alüminyum folyo ile sarılmış)

VASİLOPİTA NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şekeri geniş bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Rendelenmiş portakal kabuğu ve vanilini ilave edin.

Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma yavaş yavaş ekleyin.

Pürüzsüz ve akışkan kıvamlı bir kek hamuru elde edin.

Yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün.

Alüminyum folyo ile sarılmış madeni parayı hamurun içine dikkatlice yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35–40 dakika pişirin.

Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edin.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis edin.