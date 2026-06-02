Hamur işinin zirvesi: Bir kaşığa 40 tane sığan ev yapımı Kayseri Mantısı tarifi...

2.06.2026 19:06:00
Haber Merkezi
Hamur işinin zirvesi: Bir kaşığa 40 tane sığan ev yapımı Kayseri Mantısı tarifi...

Sarımsaklı yoğurdu, bol naneli ve sumaklı cızırdayan tereyağı sosuyla masadaki herkesi mutlu edecek orijinal mantı tarifi...
Dışarıdan hazır almaya son! Türk mutfağının yapımı en çok emek isteyen ama yemesi en keyifli olan tartışmasız klasiği Mantı, aslında doğru hamur ölçüsüyle evde yapması inanılmaz keyifli bir gelenektir. İşte enfes mantı tarifi...

MALZEMELER

Sert ve Tok Hamur İçin:

3 su bardağı un

1 adet büyük boy yumurta

1 çay bardağı ılık su (Kontrollü eklenecek)

1 tatlı kaşığı tuz

Bol Lezzetli İç Harç İçin:

250 gram az yağlı dana kıyma

1 adet orta boy kuru soğan (Rendelenmiş ve suyu iyice sıkılmış)

1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber

Sosu ve Servisi İçin:

1,5 su bardağı yoğurt ve 2 diş ezilmiş sarımsak

3 yemek kaşığı tereyağı

1'er tatlı kaşığı nane, pul biber ve sumak

ADIM ADIM MANTI USTALIĞI

Rendelenip suyu tamamen sıkılmış soğanı, kıymayı, tuzu ve karabiberi bir kasede iyice yoğurup kenara alın. (Soğanın suyunu sıkmak, mantının içinde acılaşmasını engeller).

Derin bir kaba unu eleyin, ortasını havuz gibi açıp yumurtayı ve tuzu ekleyin. Suyu azar azar ilave ederek oldukça sert, zor yoğrulan ve ele yapışmayan bir hamur elde edin. (Mantı hamuru yumuşak olursa suda dağılır). Hamurun üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru 2 bezeye ayırın. Her bir bezeyi unlu tezgahta, yufkadan biraz daha kalın (yaklaşık bıçak sırtı kalınlığında) olacak şekilde merdaneyle açın. Açtığınız hamuru bıçakla enine ve boyuna keserek küçük kareler elde edin.

Her bir küçük karenin ortasına nohut küçüklüğünde kıymalı harçtan koyun. Karelerin dört köşesini tepede (bohça gibi) birleştirip sıkıca parmaklarınızla bastırarak kapatın.

Geniş bir tencerede bol su kaynatın. İçine 1 tatlı kaşığı tuz atın. Mantıları kaynayan suya bırakın. Mantılar suyun yüzeyine çıkıp yumuşayana kadar (yaklaşık 10-12 dakika) haşlayın.

Haşlanan mantıları kevgirle süzerek servis tabaklarına alın. Üzerine çırpılmış sarımsaklı yoğurdu gezdirin. Küçük bir tavada tereyağını kızdırın, nane ve pul biberi ekleyip hafifçe köpürtün. Bu cızırdayan sosu yoğurdun üzerine döküp en son sumak serperek o klasik lezzeti afiyetle sunun.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #mantı #Kayseri mantısı

Yaz meyvelerinin en tatlı buluşması: Orman meyveli cobbler tarifi Dışı hafif kıtır, içi bol meyveli ve sulu dokusuyla dikkat çeken orman meyveli cobbler, klasik tatlı tariflerinden sıkılanlar için nefis bir alternatif sunuyor. İşte pratik yapımı ve etkileyici sunumuyla dikkat çeken orman meyveli cobbler tarifi...
Bulut gibi hafif ve yumuşacık lezzet: Japon usulü cheesecake tarifi Klasik cheesecake'lerden farklı olarak süngerimsi dokusu ve hafif yapısıyla dikkat çeken Japon usulü cheesecake, son yılların en popüler tatlıları arasında yer alıyor. Ağızda dağılan kıvamıyla öne çıkan bu tatlıyı evde hazırlamak da sanıldığı kadar zor değil.
Çay saatlerine sağlıklı dokunuş: Yulaflı elmalı kek tarifi Şeker oranı dengeli, yulafın doyuruculuğu ve elmanın ferah aromasıyla birleşen bu kek tarifi; hem sağlıklı atıştırmalık arayanlara hem de çay saatlerine hafif bir alternatif sunuyor. İşte nefis yulaflı elmalı kek tarifi...