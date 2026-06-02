Yaz kış yenen klasik lezzet: Zeytinyağlı taze fasulye

2.06.2026 20:34:00
Haber Merkezi
Zeytinyağlılar arasında herkesin favorisi olan enfes Zeytinyağlı taze fasulye tarifi...
Türk mutfağının en hafif, en sağlıklı ve yapımı en pratik zeytinyağlılarından biri olan taze fasulye, kendi suyu ve domatesin lezzetiyle ağır ağır piştiğinde gerçek kıvamını bulur.

MALZEMELER

500 gram taze fasulye (Uçları alınmış ve ikiye bölünmüş)

1 adet büyük boy kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

3 adet orta boy domates (Kabukları soyulup küp küp doğranmış)

Çeyrek çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıcak su

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş ve yayvan bir tencereye zeytinyağını ve yemeklik doğranmış soğanları alın. Soğanlar pembeleşene kadar orta ateşte kavurun.

Ayıklanıp yıkanmış fasulyeleri tencereye ilave edin. Fasulyelerin rengi hafifçe sararana kadar yaklaşık 5-6 dakika soğanlarla birlikte kavurun.

Küp doğranmış domatesleri, toz şekeri ve tuzu fasulyelerin üzerine ekleyin. Domatesler suyunu salana kadar tencerenin kapağını kapatıp 5 dakika kadar bekleyin.

Tencereye yarım su bardağı sıcak suyu ilave edin. Ocağın altını en kısık konuma getirin. Fasulyeler tamamen yumuşayana kadar yaklaşık 35-40 dakika kapağı kapalı olarak pişirin.

Zeytinyağlıların en büyük sırrı kendi tenceresinde kapağı açılmadan soğumasıdır. Fasulyeler piştikten sonra oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirin, ardından servis yapın.

