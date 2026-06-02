Sofraların vazgeçilmezi: Fırında İzmir Köfte

Patates ve köftenin o muazzam uyumu, nefis domates sosuyla birleştiğinde ortaya çıkan İzmir Köfte, ev yemeklerinin en sevilen klasiklerinden biridir. Hem misafir sofraları hem de günlük akşam yemekleri için garanti ve çok doyurucu bir seçenektir.

MALZEMELER

Köfte İçin:

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet rendelenmiş kuru soğan

3 yemek kaşığı galeta unu (veya bayat ekmek içi)

1 adet yumurta

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

Diğer Malzemeler:

4 adet orta boy patates (Elma dilimi doğranmış)

3 adet yeşil biber ve 2 adet domates (Üzeri için)

Kızartmak için sıvı yağ

Sosu İçin:

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tuz ve kekik

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir kapta kıyma, rendelenmiş ve suyu iyice sıkılmış soğan, galeta unu, yumurta, maydanoz ve baharatları iyice yoğurun. Harçtan cevizden biraz büyük parçalar koparıp uzun oval şekiller verin.

Tavada sıvı yağı kızdırın. Önce elma dilimi doğranmış patatesleri, ardından köfteleri dışları hafifçe renk değiştirene kadar (tam pişirmeden) kızartıp kağıt havlu üzerine alın.

Fırın tepsisine veya borcama bir patates, bir köfte olacak şekilde sırayla dizin. Aralarına ve üzerlerine dilimlenmiş domates ve yeşil biberleri yerleştirin.

Bir kasede salça, sıcak su, sıvı yağ, tuz ve kekiği pürüzsüz olana kadar karıştırın. Hazırladığınız bu sosu tepsideki köfte ve patateslerin üzerinde gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, domates ve biberler güzelce kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.