Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sofraların vazgeçilmezi: Fırında İzmir Köfte

Sofraların vazgeçilmezi: Fırında İzmir Köfte

2.06.2026 19:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sofraların vazgeçilmezi: Fırında İzmir Köfte

Ev yemeklerinin en sevileni enfes İzmir köfte tarifi...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Patates ve köftenin o muazzam uyumu, nefis domates sosuyla birleştiğinde ortaya çıkan İzmir Köfte, ev yemeklerinin en sevilen klasiklerinden biridir. Hem misafir sofraları hem de günlük akşam yemekleri için garanti ve çok doyurucu bir seçenektir.

MALZEMELER

Köfte İçin:

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet rendelenmiş kuru soğan

3 yemek kaşığı galeta unu (veya bayat ekmek içi)

1 adet yumurta

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

Diğer Malzemeler:

4 adet orta boy patates (Elma dilimi doğranmış)

3 adet yeşil biber ve 2 adet domates (Üzeri için)

Kızartmak için sıvı yağ

Sosu İçin:

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay kaşığı tuz ve kekik

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir kapta kıyma, rendelenmiş ve suyu iyice sıkılmış soğan, galeta unu, yumurta, maydanoz ve baharatları iyice yoğurun. Harçtan cevizden biraz büyük parçalar koparıp uzun oval şekiller verin.

Tavada sıvı yağı kızdırın. Önce elma dilimi doğranmış patatesleri, ardından köfteleri dışları hafifçe renk değiştirene kadar (tam pişirmeden) kızartıp kağıt havlu üzerine alın.

Fırın tepsisine veya borcama bir patates, bir köfte olacak şekilde sırayla dizin. Aralarına ve üzerlerine dilimlenmiş domates ve yeşil biberleri yerleştirin.

Bir kasede salça, sıcak su, sıvı yağ, tuz ve kekiği pürüzsüz olana kadar karıştırın. Hazırladığınız bu sosu tepsideki köfte ve patateslerin üzerinde gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, domates ve biberler güzelce kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #köfte #izmir köfte

İlgili Haberler

Yaz meyvelerinin en tatlı buluşması: Orman meyveli cobbler tarifi
Yaz meyvelerinin en tatlı buluşması: Orman meyveli cobbler tarifi Dışı hafif kıtır, içi bol meyveli ve sulu dokusuyla dikkat çeken orman meyveli cobbler, klasik tatlı tariflerinden sıkılanlar için nefis bir alternatif sunuyor. İşte pratik yapımı ve etkileyici sunumuyla dikkat çeken orman meyveli cobbler tarifi...
Bulut gibi hafif ve yumuşacık lezzet: Japon usulü cheesecake tarifi
Bulut gibi hafif ve yumuşacık lezzet: Japon usulü cheesecake tarifi Klasik cheesecake'lerden farklı olarak süngerimsi dokusu ve hafif yapısıyla dikkat çeken Japon usulü cheesecake, son yılların en popüler tatlıları arasında yer alıyor. Ağızda dağılan kıvamıyla öne çıkan bu tatlıyı evde hazırlamak da sanıldığı kadar zor değil.
Hamur işinin zirvesi: Bir kaşığa 40 tane sığan ev yapımı Kayseri Mantısı tarifi...
Hamur işinin zirvesi: Bir kaşığa 40 tane sığan ev yapımı Kayseri Mantısı tarifi... Sarımsaklı yoğurdu, bol naneli ve sumaklı cızırdayan tereyağı sosuyla masadaki herkesi mutlu edecek orijinal mantı tarifi...