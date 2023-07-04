Gerçek zeytinyağı nasıl anlaşılır? Kaliteli zeytinyağı ne renk olur?

Yayınlanma: 04.07.2023 - 11:31

Güncelleme: 04.07.2023 - 11:31

Zeytinyağı sofralarımızın vazgeçilmezi, yemeklerimizin lezzetine lezzet katan, mutfakların olmazsa olmazıdır. Türk mutfağında çok sevilen zeytinyağı, sarmalara, dolmalara, sebzelere ve salatalara eklendiğinde lezzetini ikiye katlar. Ancak başka ürünlerde olduğu gibi zeytinyağının da sahteleri üretiliyor. Bu yüzden, zeytinyağının gerçek olup olmadığını anlamak için uygulayabileceğiniz bazı testler var. İşte, zeytinyağına uygulanan basit testler…

GERÇEK ZEYTİNYAĞINI ANLAMAK İÇİN: DONMA TESTİ

Hakiki zeytinyağı, 0 ve -6 derece arasında kaldığında donmaya ve kristalleşmeye başlar. Bu yüzden bir bardak zeytinyağını dondurucuya koyun, Yarım saat beklettikten sonra çıkartın. Bardaktaki zeytinyağının tamamı donmuşsa hakikidir. Ancak bir kısmı donmuş, bir kısmı sıvı kalmışsa gerçek olmayabilir.

GERÇEK ZEYTİNYAĞINI ANLAMAK İÇİN: SU TESTİ

Bir bardağı ılık su koyun ve üzerine az miktarda zeytinyağı ekleyin. Gerçek zeytinyağı baloncuklar çıkartarak suyun üzerine çıkar ve su yüzeyinde kalır. Sahte zeytinyağı ise baloncuk çıkartmadan su yüzeyine çıkar. Bir süre sonra suya karışmaya başlar.

GERÇEK ZEYTİNYAĞINI ANLAMAK İÇİN: TADIM TESTİ

Zeytinyağının gerçek olup olmadığını anlamak için tadım testi uygulayabilirsiniz. Bir çay kaşığı zeytinyağının tadına bakın. Gerçek zeytinyağı boğazda yakıcı bir his bırakır ve bu his mideye kadar inmez. Eğer zeytinyağı genzinizi yakıyorsa gerçektir.

GERÇEK ZEYTİNYAĞINI ANLAMAK İÇİN: KOKU TESTİ

Geçek zeytinyağında baskın bir şekilde zeytin kokusu olur. Eğer kokladığınızda zeytin kokusunu alıyorsanız gerçektir. Ancak boyaya benzer bir koku alıyorsanız zeytinyağı sahtedir ve oksitlenmiştir. Bu tür yağlardan uzak durmak gerekir.

KALİTELİ ZEYTİNYAĞI NE RENK OLUR?

Zeytinyağı, sarıdan altın ve yeşile kadar farklı tonlarda olabilir. Zeytinyağının rengi bir kalite göstergesi değildir, seçimlerinizi rengine bakmadan yapabilirsiniz. Zeytinyağının rengine bakarak hatalı kararlar verilmemesi için Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC), zeytin degüstasyon yani tadım bardaklarının koyu renkli olması zorunluluğunu getirmiştir. Zeytinyağı tadan kişiler, herhangi bir önyargı ile tadım yapmamak için koyu mavi bardak kullanır. Siz de zeytinyağı seçerken koyu renkli şişelerde bulunan yağları tercih edebilirsiniz. Zeytinyağının daha koyu renk bir şişede olması bozulmasını da engeller. Zeytinyağını ısı, ışık ve oksijenden koruyarak ambalajında belirtilen son tüketim tarihine kadar güvenle tüketebilirsiniz.





