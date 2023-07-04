Temmuz ayı meyve ve sebze takvimi…

Yeni gelen her ayla birlikte sofralarımıza misafir ettiğimiz meyveler ve sebzeler değişiyor. Günümüz şartlarında, her türlü meyve ve sebzeyiyi dört mevsim bulmak mümkün olsa da, mevsimsel ve taze beslenme, insan sağlığı için çok önemli. İşte; temmuz ayında tüketebileceğiniz meyve ve sebzeler...

Aslıhan Karagöz [email protected]
Yayınlanma: 04.07.2023 - 11:07
Temmuz ayı meyve ve sebze takvimi…
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Alışveriş listenizi hazırlarken mevsimde hangi meyve ve sebzeyi satıp alıp, nasıl tüketeceğinizi bilmek çok önemli. Yazın gelmesiyle, tezgahlarda sebze ve meyve çeşitlerini artış göstermeye başladı. Temmuz ayı meyve ve sebzelerine sofralarınızda yer açabilir, nefis tariflerde de değerlendirebilirsiniz. İşte; temmuz ayında tüketebileceğiniz meyve ve sebzeler...

TEMMUZ AYINDA HANGİ MEYVELERİ TÜKETMELİYİZ?

Kayısı, kiraz, üzüm, şeftali, kavun, karpuz, vişne, mürdüm eriği, dut.

TEMMUZ AYINDA HANGİ SEBZELERİ TÜKETMELİYİZ?

Domates, salatalık, semizotu, taze fasulye, bezelye, kabak, bamya, sivri biber, dolmalık biber, patlıcan, barbunya, çarliston biber, kuzu ıspanak.


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