Temmuz ayı meyve ve sebze takvimi…

Yayınlanma: 04.07.2023 - 11:07

Güncelleme: 04.07.2023 - 11:07

Alışveriş listenizi hazırlarken mevsimde hangi meyve ve sebzeyi satıp alıp, nasıl tüketeceğinizi bilmek çok önemli. Yazın gelmesiyle, tezgahlarda sebze ve meyve çeşitlerini artış göstermeye başladı. Temmuz ayı meyve ve sebzelerine sofralarınızda yer açabilir, nefis tariflerde de değerlendirebilirsiniz. İşte; temmuz ayında tüketebileceğiniz meyve ve sebzeler...

TEMMUZ AYINDA HANGİ MEYVELERİ TÜKETMELİYİZ?

Kayısı, kiraz, üzüm, şeftali, kavun, karpuz, vişne, mürdüm eriği, dut.

TEMMUZ AYINDA HANGİ SEBZELERİ TÜKETMELİYİZ?

Domates, salatalık, semizotu, taze fasulye, bezelye, kabak, bamya, sivri biber, dolmalık biber, patlıcan, barbunya, çarliston biber, kuzu ıspanak.