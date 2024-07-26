Gizli bir uzak doğu lezzeti: Japonların enfes yemeği okonomiyaki tarifi

Yayınlanma: 26.07.2024 - 15:43

Güncelleme: 26.07.2024 - 15:43

Uzak Doğu mutfağı, her köşesinde benzersiz ve zengin lezzetler barındırır. Japon mutfağının nadir bilinen ama oldukça lezzetli yemeklerinden biri olan ‘Okonomiyaki’, bu zenginliğin en güzel örneklerinden biridir. İşte, Japonların enfes yemeği okonomiyaki tarifi...

OKONOMİYAKİ TARİFİ

Malzemeler

Barbekü sos için:

1 yemek kaşığı şeker

2,5 yemek kaşığı soya sosu

3,5 yemek kaşığı ketçap

3 yemek kaşığı barbekü sos

Mayonez sos için:

1 diş sarımsak

2,5 yemek kaşığı mayonez

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Okonomiyaki harcı için:

120 gram un

1,5 çay kaşığı tuz

30 mililitre süt

120 mililitre su

2 adet yumurta

350 gram lahana

80 gram taze soğan

1 adet havuç

1 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)

Üzeri için:

30 gram kuru et (ya da pastırma)

Yapılış