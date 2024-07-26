Gizli bir uzak doğu lezzeti: Japonların enfes yemeği okonomiyaki tarifi
Uzak Doğu mutfağının zengin ve çeşitli lezzetleri arasında gizli kalmış bir hazine olan ‘Okonomiyaki’, Japon mutfağının eşsiz bir yemeğidir. Bu lezzetli ve doyurucu yemek, farklı tatları keşfetmek isteyenler için mükemmel bir seçenek. İşte, Japonların enfes yemeği okonomiyaki tarifi...
Uzak Doğu mutfağı, her köşesinde benzersiz ve zengin lezzetler barındırır. Japon mutfağının nadir bilinen ama oldukça lezzetli yemeklerinden biri olan ‘Okonomiyaki’, bu zenginliğin en güzel örneklerinden biridir. İşte, Japonların enfes yemeği okonomiyaki tarifi...
OKONOMİYAKİ TARİFİ
Malzemeler
Barbekü sos için:
- 1 yemek kaşığı şeker
- 2,5 yemek kaşığı soya sosu
- 3,5 yemek kaşığı ketçap
- 3 yemek kaşığı barbekü sos
Mayonez sos için:
- 1 diş sarımsak
- 2,5 yemek kaşığı mayonez
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Okonomiyaki harcı için:
- 120 gram un
- 1,5 çay kaşığı tuz
- 30 mililitre süt
- 120 mililitre su
- 2 adet yumurta
- 350 gram lahana
- 80 gram taze soğan
- 1 adet havuç
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)
Üzeri için:
- 30 gram kuru et (ya da pastırma)
Yapılış
- Barbekü sos için tüm malzemeleri bir kap içinde karıştırın ve 10 dakika dolapta bekletiniz. Aynı işlemi mayonez sos için de yapınız.
- Okonomiyaki harcı için unu geniş bir kabın içerisine alın ve ortasına çukur açarak tuzu serpiştirin. Ardından sütü, suyu ve yumurtaları ekleyip çırpın.
- Harç pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek çırpa işlemine devam edin. Okonomiyaki harcını 15 dakika buzdolabında dinlendirin.
- Lahanayı ve taze soğanı ince ince doğrayın. Havucu rendeleyin ve suyunu sıkın. Doğradığınız tüm sebzeleri harcın içine ekleyin ve karıştırın.
- Tavaya 1 yemek kaşığı yağı ekleyin ve fırçayla yağı tüm tavaya dağıtın. Okonomiyaki harcını 1 cm kalınlığı geçmeyecek şekilde tavaya alın ve kenarlarından düzelterek kısık ateşte pişirin.
- Alt kısmı piştikten sonra üzerine kuru et yerleştirin ve ters çevirip kapağını kapatın. 3-4 dakika kısık ateşte pişmeye bırakın. 10 dakika boyunca kontrollü pişirin.
- Tabağa aldığınız okonomiyakinin üzerine hazırladığınız barbekü ve mayonez soslarını sürün ve servise hazır hale getirin.
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