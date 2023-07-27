Yayınlanma: 27.07.2023 - 12:35

Güncelleme: 27.07.2023 - 12:35

Starbucks kurabiyesi olarak bilinen Amerika’nın ünlü çikolatalı kurabiyesi chocolate chip cookies’i badem unuyla hazırlayabilirsiniz. Siz de sağlıklı beslenmeye bir adım atmak ve yaptığınız tariflerin daha sağlıklı olmasını istiyorsanız badem ununu tercih edebilirsiniz. Badem unu sayesinde undan uzak durmadan ve lezzetlerden vazgeçmeden öğünlerinizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz. İşte glutensiz badem unlu çikolatalı kurabiye tarifi….

BADEM UNLU DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE

Malzemeler

3 su bardağı badem unu

100 gram yumuşak tereyağı

2 adet yumurta

Yarım su bardağı hindistan cevizi şekeri veya esmer şeker

1 paket vanilya

1 çay kaşığı karbonat



Bir cimdik tuz



1 su bardağı damla çikolata





Yapılışı

Öncelikle tereyağı, şekeri iyice karıştırın. Üzerine vanilyayı yumurtaları ekleyip çırpın. Karbonat, tuz ve badem ununu ayrı bir kasede karıştırın. Hamura yavaşça ekleyerek karıştırmaya devam edin. Damla çikolatayı da ekleyerek tekrar karıştırın. Hamuru buzdolabında yarım saat dinlendirin. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak aralıklı dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 13-15 dakika kurabiyeler hafif renk değiştirine kadar pişirin. Dikkat edin, kurabiye fırından çıkarken yumuşak olmalı, soğurken kuruyacak. Fırında çok kızarırsa soğuduktan sonra çok sert olur. Afiyet olsun.