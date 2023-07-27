Ekşi maya nedir? Evde ekşi maya nasıl hazırlanır?

Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:53

Güncelleme: 27.07.2023 - 11:53

Ekşi maya hazırlamak kolay ama sabır gerektiren bir iştir. Ekşi maya hazırlamak için gereken malzemeler, çavdar unu veya organik tam buğday unu ve içme suyudur. Bunların yanında bir geniş cam kase, tahta kaşık ve pamuklu bir beze de ihtiyaç vardır.

EKŞİ MAYA NASIL YAPILIR? GÜN GÜN EKŞİ MAYA ADIMLARI!

Ekşi maya oluşturmak için iki malzeme gereklidir. Un ve su. İşte ekşi maya oluşturmanın gün gün adımları:



Ekşi maya yapımı için 1. gün: 50 gram su ve 50 gram un yeterlidir. Yani yarım su bardağı. Bu karışımı cam kavanoza veya cam kaseye koyup iyice karıştırın. Hava alması için üzerini bezle kapatın. Oda sıcaklığında 24 saat boyunca bekletin.



Ekşi maya yapımı için 2. gün: İkinci gün karışımda çok fazla değişiklik görmeyeceksiniz. 50 gram un ve 50 gram su ekleyip tekrar, karıştırıp 24 saat daha bekletin.



Ekşi maya yapımı için 3. gün: Karışımınızın kabarcıklanmaya başladığını ve ekşi bir koku yaydığını fark edeceksiniz. Bu, bakteri ve mayaların çalışmaya başladığının bir işaretidir. Kavanozun yarısından fazlasını boşaltın ve yerine 50 gram su ve 50 gram un ekleyin. Karıştırın ve 24 saat daha bekletin.



Ekşi maya yapımı için 4 ve 7. gün : 4-5-6-7 gün 3. gündeki adımları her gün tekrarlayın. Bu süre boyunca, mayanızın kabarcıklanma oranı artmalı ve hoş bir ekşi koku yaymalıdır.



Ekşi maya yapımı için 8. gün ve sonrası : Ekşi mayanız her gün düzenli olarak beslendiğinde güzel bir kabarcıklı yapıya ve hoş bir koku yaymaya devam etmelidir. Bu, mayanızın kullanıma hazır olduğunu gösterir.



Ekşi maya oluşturma süreci bazen daha uzun sürebilir ve hava koşulları, suyun ve unun özellikleri gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Her gün mayanızı gözlemlemek önemlidir, böylece olası bir bozulmayı (örneğin, kötü koku veya küf oluşumu) fark edebilirsiniz.

EKŞİ MAYA YAPIMININ PÜF NOKTALARI!

Maya yapımında kullanacağınız un ve su çok önemlidir. Mümkünse tam buğday unu veya çavdar unu ve içme suyu kullanın.



Ekşi maya için ideal sıcaklık genellikle 23-26°C civarındadır. Bu sıcaklıkta maya hücreleri en iyi şekilde çoğalır. Maya çok soğuk bir ortamda yavaşlar, çok sıcak bir ortamda ise ölür.



Ekşi mayanın oluşumu için genellikle 5-7 gün gereklidir. Her gün mayayı beslemeyi unutmayın.



Ekşi mayayı her gün aynı saatlerde beslemek önemli. Her gün 50 gram maya, 50 gram su ve 50 gram un anlamına gelir. Yarım su bardağı maya üzerine yarım su bardağı un ve su ekleyerek besleyin.



Aktif ekşi mayanın hoş, ekşi ve fermente bir kokusu vardır. Eğer mayanız kötü kokuyor veya üzerinde renk değişikliği varsa, maya muhtemelen bozulmuştur ve yeni bir tane başlatmanız gerekebilir.



Mayayı bir tarifte kullanmadan önce aktif olduğunu test edin. Bunun için bir miktar mayayı su dolu bir kaba atın. Eğer maya yüzüyor ise aktif demektir.











