Görünüşüyle iştah kabartan enfes lezzet: Fırında kaşarlı patlıcan oturtma tarifi
Fırında kaşarlı patlıcan oturtma, geleneksel Türk mutfağının modern sunumlarından biridir. Peki, görünüşüyle iştah kabartan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis fırında kaşarlı patlıcan oturtma tarifi...
Türk mutfağının sevilen yemeklerinden patlıcan oturtma, bu kez fırında kaşar peyniri ile taçlanıyor. Hem kızartma yerine fırınlama yöntemiyle daha hafif, hem de eriyen kaşar sayesinde daha doyurucu ve göz alıcı bir tabak hazırlamak mümkün. Üstelik yapımı da oldukça pratiktir. Peki, görünüşüyle iştah kabartan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis fırında kaşarlı patlıcan oturtma tarifi...
FIRINDA KAŞARLI PATLICAN OTURTMA TARİFİ
Malzemeler:
4 adet orta boy patlıcan
250 gram kıyma
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
2 adet domates
1 adet yeşil biber (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı sıcak su
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz, karabiber, pul biber
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Patlıcanları fırınlamak için:
Az zeytinyağı (fırçayla sürülecek)
FIRINDA KAŞARLI PATLICAN OTURTMA YAPILIŞI
Patlıcanları alacalı soyun, ortadan ikiye keserek tuzlu suda 20 dakika bekletin.
Ardından süzüp kurulayın ve üzerlerine az zeytinyağı sürün.
200°C fırında yumuşayana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) ön pişirme yapın.
Soğan ve sarımsağı doğrayıp zeytinyağında kavurun.
Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.
Üzerine doğranmış domates, salça ve baharatları ilave edin.
Biraz su ekleyerek harcı kısık ateşte 5 dakika pişirin.
Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz patlıcanların iç kısmını çukurlaştırın ve kıymalı harcı eşit şekilde doldurun.
Üzerine sıcak suyu gezdirin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25 dakika pişirin.
Ardından tepsiyi çıkarın, her bir patlıcanın üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpin ve 5-10 dakika daha, kaşar eriyip kızarana kadar fırınlayın.
Patlıcan oturtmayı sıcak olarak servis edin.
Yanında pirinç pilavı, cacık veya ayranla birlikte dengeli ve doyurucu bir menü oluşturabilirsiniz.
Afiyet olsun!
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