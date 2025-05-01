Evde hızlı ve pratik: Tavuklu Teriyaki Bowl Tarifi

Japon mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan teriyaki tavuk, evde kolayca yapılabiliyor. Bu tarifte lezzetli sosuyla buluşan yumuşacık tavuklar, pirinç ve sebzeyle birleşerek tek tabakta tam bir denge sunuyor.

Evde hızlı ve pratik: Tavuklu Teriyaki Bowl Tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 14:56

Teriyaki sosunun o karamelize, hafif tatlı ve yoğun aromalı haliyle hazırlanan tavuk parçaları, Japonya’da hem evlerde hem sokak tezgâhlarında sıkça tüketiliyor. Bolca glutamat tadı veren soya sosu, mirin ve bal karışımıyla hazırlanan bu özel sos; tavuk, sebze ve pirinçle birleşince tek tabakta tam bir Japon lezzeti sunuyor. Üstelik yapımı oldukça pratik!

TAVUKLU BOWL TARİFİ

Malzemeler

Tavuk için:

  • 2 adet tavuk göğsü (jülyen doğranmış)
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz, kararbiber

Teriyaki sos için:

  • 3 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 yemek kaşığı bal (veya esmer şeker)
  • 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi (yoksa elma sirkesi)
  • 1 tatlı kaşığı susam yağı (isteğe bağlı)
  • 1 diş ezilmiş sarımsak
  • 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
  • Yarım su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı nişasta (1 yemek kaşığı suyla açılmış)

Servis için:

  • Haşlanmış yasemin pirinci (veya sade beyaz pirinç)
  • Haşlanmış brokoli, havuç ya da edamame
  • Üzeri için susam ve doğranmış yeşil soğan

Yapılışı

  1. Tavukları tuz ve kararbiberle tatlandırın, sıvı yağda orta ateşte güzelce soteleyin.
  2. Ayrı bir tavada sos malzemelerini (nişasta hariç) karıştırarak kaynamaya bırakın.
  3. Sos kaynayınca, nişastayı suda çözüp ekleyin. Koyulaşana kadar karıştırın.
  4. Pişen tavukları sosa ekleyin, sosla bütünleşene kadar birkaç dakika pişirin.
  5. Geniş bir kaseye önce haşlanmış pirinci koyun, üzerine tavukları yerleştirin.
  6. Yanına haşlanmış sebzeleri ekleyin. Üzerine susam ve yeşil soğan serpin.
  7. Sıcak servis edin.

Etiketler: #tarif #Japon #bowl

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