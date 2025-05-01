Evde hızlı ve pratik: Tavuklu Teriyaki Bowl Tarifi

Yayınlanma: 01.05.2025 - 14:56

Güncelleme: 01.05.2025 - 14:56

Teriyaki sosunun o karamelize, hafif tatlı ve yoğun aromalı haliyle hazırlanan tavuk parçaları, Japonya’da hem evlerde hem sokak tezgâhlarında sıkça tüketiliyor. Bolca glutamat tadı veren soya sosu, mirin ve bal karışımıyla hazırlanan bu özel sos; tavuk, sebze ve pirinçle birleşince tek tabakta tam bir Japon lezzeti sunuyor. Üstelik yapımı oldukça pratik!

TAVUKLU BOWL TARİFİ

Malzemeler

Tavuk için:

2 adet tavuk göğsü (jülyen doğranmış)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, kararbiber

Teriyaki sos için:

3 yemek kaşığı soya sosu

1 yemek kaşığı bal (veya esmer şeker)

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi (yoksa elma sirkesi)

1 tatlı kaşığı susam yağı (isteğe bağlı)

1 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı nişasta (1 yemek kaşığı suyla açılmış)

Servis için:

Haşlanmış yasemin pirinci (veya sade beyaz pirinç)

Haşlanmış brokoli, havuç ya da edamame

Üzeri için susam ve doğranmış yeşil soğan

Yapılışı