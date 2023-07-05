Smoothie nedir? Yaz için sağlıklı ve hafif smoothie tarifleri…

Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:27

Güncelleme: 05.07.2023 - 10:28

Smoothie, doğal meyve ve sebzelerle hazırlanan, yoğun kıvamlı, sporcular ya da kilo vermek isteyen kişiler tarafından tüketilen bir içecektir. Ana malzemeleri sebze ve meyveler olan smoothie’ye ek olarak süt, yoğurt ya da meyve suyu ilave edilerek lezzet katılabilir.

Tokluk hissini de destekleyen smoothie, kahvaltı alternatifi veya atıştırmalık olarak tüketilebilmektedir. Doyurucu ve sağlıklı bir içecek olan smoothie’nin birçok çeşidi bulunur. Kişinin damak tadına ve seçtiği malzemelere göre smoothie tarifleri değişiklik göstermektedir. Smoothie hazırlanırken muz, çilek, hurma gibi enerji veren ve tok tutan besinler tercih edilebilir.

Ek olarak, hindistan cevizi yağı, fındık ve avokado gibi sağlıklı bir yağ kaynağının yanında keten ya da chia tohumlarından ekstra lif eklemek, smoothie’nin vitamin, mineral ve antioksidan sağlamasına yardımcı olacaktır. Blender, katı meyve sıkacağı veya mutfak robotunu kullanarak evde kendi smoothielerinizi hazırlayabilirsiniz.

MUZLU SMOOTHIE

1 muz

1 ananas

Süt



Tüm malzemeleri blender’dan geçir ve bardağa doldur. Muzun ve anansın doğal şekeri sayesinde lezzetine doyum olmayacak.

VİŞNELİ SMOOTHIE

250 gr vişne

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı bal

Yarım su bardağı süt



Saplarını çıkarıp çilekleri ve diğer malzemeleri blender’da karıştır. Çileklerin tadına göre balı arttırabilir ya da azaltabilir...

YEŞİL SMOOTHIE

1 kivi

4-5 dal ıspanak

1 salatalık

1 tatlı kaşığı bal

1 su bardağı badem sütü

1 çay kaşığı keten tohumu



Tüm malzemeleri blender’da geçir. Yeşil smoothie tarifleri aklına gelebilecek tüm yeşil sebze ve meyvelerle yapılabilir.

MANGOLU SMOOTHIE

Yarım mango

Yarım tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil

1 muz

Yarım portakal

1 dilim ananas

Yarım kase yoğurt

1 su bardağı su

Tarçın



Muz, ananas, portakal ve mangoyu dilimleyip tüm malzemeleri blender’dan geçir.

CHIA TOHUMLU SMOOTHIE

5-6 hurma

1 muz

1 tatlı kaşığı chia tohumu

1 ceviz

1 çay kaşığı bal

Badem

1 bardak süt



Hurmaların çekirdeğini çıkarıp muz ve süt ile birlikte blender’dan geçir. Daha sonra dövülmüş ceviz ve chia tohumu ile birlikte karıştırıp üzerini bademle süsle.

KIRMIZI MEYVELİ SMOOTHIE

Böğürtlen

5-6 adet çilek

Taze yaban mersini

1 dilim karpuz

Yarım bardak hindistan cevizi sütü



Tüm malzemeleri blender’dan geçir. Afiyet olsun.

KARPUZLU SMOOTHIE

3 dilim karpuz

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı kuru üzüm

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi



Tüm malzemeleri blender’dan geçir. Afiyet olsun.





