Smoothie nedir? Yaz için sağlıklı ve hafif smoothie tarifleri…
Smoothie, son zamanların en popüler içeceği. Renkleriyle kendilerine çeken, tadıyla cezbeden smoothieler sağlıklı ve hafif beslenmek isteyenler için ideal. Peki, smoothie nasıl yapılır, çeşitleri nelerdir? İşte, güne enerjik başlamanızı sağlayacak farklı smoothie tarifleri…
Smoothie, doğal meyve ve sebzelerle hazırlanan, yoğun kıvamlı, sporcular ya da kilo vermek isteyen kişiler tarafından tüketilen bir içecektir. Ana malzemeleri sebze ve meyveler olan smoothie’ye ek olarak süt, yoğurt ya da meyve suyu ilave edilerek lezzet katılabilir.
Tokluk hissini de destekleyen smoothie, kahvaltı alternatifi veya atıştırmalık olarak tüketilebilmektedir. Doyurucu ve sağlıklı bir içecek olan smoothie’nin birçok çeşidi bulunur. Kişinin damak tadına ve seçtiği malzemelere göre smoothie tarifleri değişiklik göstermektedir. Smoothie hazırlanırken muz, çilek, hurma gibi enerji veren ve tok tutan besinler tercih edilebilir.
Ek olarak, hindistan cevizi yağı, fındık ve avokado gibi sağlıklı bir yağ kaynağının yanında keten ya da chia tohumlarından ekstra lif eklemek, smoothie’nin vitamin, mineral ve antioksidan sağlamasına yardımcı olacaktır. Blender, katı meyve sıkacağı veya mutfak robotunu kullanarak evde kendi smoothielerinizi hazırlayabilirsiniz.
MUZLU SMOOTHIE
1 muz
1 ananas
Süt
Tüm malzemeleri blender’dan geçir ve bardağa doldur. Muzun ve anansın doğal şekeri sayesinde lezzetine doyum olmayacak.
VİŞNELİ SMOOTHIE
250 gr vişne
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı bal
Yarım su bardağı süt
Saplarını çıkarıp çilekleri ve diğer malzemeleri blender’da karıştır. Çileklerin tadına göre balı arttırabilir ya da azaltabilir...
YEŞİL SMOOTHIE
1 kivi
4-5 dal ıspanak
1 salatalık
1 tatlı kaşığı bal
1 su bardağı badem sütü
1 çay kaşığı keten tohumu
Tüm malzemeleri blender’da geçir. Yeşil smoothie tarifleri aklına gelebilecek tüm yeşil sebze ve meyvelerle yapılabilir.
MANGOLU SMOOTHIE
Yarım mango
Yarım tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil
1 muz
Yarım portakal
1 dilim ananas
Yarım kase yoğurt
1 su bardağı su
Tarçın
Muz, ananas, portakal ve mangoyu dilimleyip tüm malzemeleri blender’dan geçir.
CHIA TOHUMLU SMOOTHIE
5-6 hurma
1 muz
1 tatlı kaşığı chia tohumu
1 ceviz
1 çay kaşığı bal
Badem
1 bardak süt
Hurmaların çekirdeğini çıkarıp muz ve süt ile birlikte blender’dan geçir. Daha sonra dövülmüş ceviz ve chia tohumu ile birlikte karıştırıp üzerini bademle süsle.
KIRMIZI MEYVELİ SMOOTHIE
Böğürtlen
5-6 adet çilek
Taze yaban mersini
1 dilim karpuz
Yarım bardak hindistan cevizi sütü
Tüm malzemeleri blender’dan geçir. Afiyet olsun.
KARPUZLU SMOOTHIE
3 dilim karpuz
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı kuru üzüm
3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
Tüm malzemeleri blender’dan geçir. Afiyet olsun.
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