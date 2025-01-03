Gribe ve soğuk algınlığına iyi gelen şifa deposu lezzet: Kuşkonmaz çorbası tarifi

Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:46

Güncelleme: 03.01.2025 - 17:46

Kuşkonmaz çorbası, hem besleyici özellikleri hem de zarif sunumuyla sofralarınıza şıklık katacak bir başlangıçtır. Hafif bir tat isteyenler için ideal olan bu çorba, vitamin ve mineral açısından zengin olan kuşkonmazın tüm faydalarını sunar. Özel günlerde misafirlerinize ikram edebileceğiniz gibi, günlük menülerinizde de sağlıklı bir alternatif olarak yer alabilir. Peki, gribe ve soğuk algınlığına iyi gelen şifa deposu bu lezzet nasıl yapılır? İşte, doğal antibiyotik kaynağı kuşkonmaz çorbası tarifi...

KUŞKONMAZ ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Ana malzemeler:

500 gram kuşkonmaz

1 adet orta boy soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

4 su bardağı tavuk suyu (veya sebze suyu)

1 su bardağı süt

Tuz ve karabiber (isteğe bağlı)

Servis için:

Krema (isteğe bağlı)

Taze çekilmiş karabiber

Kıyılmış maydanoz veya dereotu

KUŞKONMAZ ÇORBASI YAPILIŞI

Kuşkonmazların sert uçlarını kesin ve iyice yıkayın.

Daha kolay pişmesi için küçük parçalara doğrayın.

Soğanı ince ince doğrayın, sarımsağı rendeleyin veya küçük parçalar halinde kesin.

Bir tencereye tereyağını ekleyin ve eritin.

Doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyerek orta ateşte yumuşayana kadar kavurun.

Kavrulan soğan ve sarımsağa unu ekleyin.

Unun kokusu çıkana kadar sürekli karıştırarak kavurun.

Doğranmış kuşkonmazları tencereye ekleyin ve birkaç dakika soteleyin.

Tavuk suyunu veya sebze suyunu yavaşça tencereye ekleyin ve karıştırın.

Karışım kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve 15-20 dakika kuşkonmazlar yumuşayana kadar pişirin.

Pişen çorbayı ocaktan alın ve bir el blenderı ile pürüzsüz bir kıvama getirin.

Sütü ekleyerek karıştırın ve birkaç dakika daha kısık ateşte pişirin.

Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Çorbayı kaselere alın ve üzerine bir miktar krema gezdirin.

Taze çekilmiş karabiber, kıyılmış maydanoz veya dereotu ile süsleyerek sıcak servis yapın.

Yanında kızarmış ekmekle sunarak lezzeti artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!