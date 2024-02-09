Gulaş nedir? Macar mutfağının büyülü lezzeti: Gulaş tarifi

Yayınlanma: 09.02.2024 - 16:23

Güncelleme: 09.02.2024 - 16:40

Gulaş, sıcacık bir tabak dolusu lezzetle ruhu ısıtan, geleneksel bir yemektir. Kökeni Orta Avrupa'ya dayanan bu lezzetli yemek, et, sebze ve baharatların muhteşem uyumuyla herkesin favorisi haline gelmiştir. Bu içeriğimizde, evinizin mutfağında geleneksel gulaşın büyülü dünyasına adım atacak, basit ve lezzetli tariflerle bu eşsiz lezzeti evinizde kolayca hazırlamanın inceliklerini keşfedeceksiniz. Hazırsanız, lezzetli bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?

GULAŞ TARİFİ

Malzemeler

Yarım kilo kuşbaşı dana eti

2 adet orta boy kuru soğan

1 adet orta boy kırmızı biber

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı un

3 su bardağı su

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon

Tuz

Yapılış