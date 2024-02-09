Gulaş nedir? Macar mutfağının büyülü lezzeti: Gulaş tarifi
Gulaşın muhteşem aromasıyla damaklarınızı şenlendirin ve evde şefliğinizi konuşturun! Pratik tarifler ve sırlarla dolu içeriğimizde geleneksel Macar mutfağının büyülü dünyasını keşfedin.
Gulaş, sıcacık bir tabak dolusu lezzetle ruhu ısıtan, geleneksel bir yemektir. Kökeni Orta Avrupa'ya dayanan bu lezzetli yemek, et, sebze ve baharatların muhteşem uyumuyla herkesin favorisi haline gelmiştir. Bu içeriğimizde, evinizin mutfağında geleneksel gulaşın büyülü dünyasına adım atacak, basit ve lezzetli tariflerle bu eşsiz lezzeti evinizde kolayca hazırlamanın inceliklerini keşfedeceksiniz. Hazırsanız, lezzetli bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?
GULAŞ TARİFİ
Malzemeler
- Yarım kilo kuşbaşı dana eti
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 1 adet orta boy kırmızı biber
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 yemek kaşığı un
- 3 su bardağı su
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon
- Tuz
Yapılış
- Et, tencereye konur kavrulmaya başlanır. Suyunu salınca, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirilir ve bir tabağa alınıp, kenarda bekletilir.
- Soğan ikiye kesilir, yarım soğan da üçe kesilir ve ince doğranır. Biber dörde bölünür ve doğranır, sarımsak da minik doğranır.
- Tencereye yağ eklenir ve biber, soğan, sarımsak tencereye ilave edilir ve 5-7 dk. kadar kavrulur.
- Kavrulan soğanlı bibere, salça eklenir ve kokusu çıkana kadar 2-3 dk. daha kavrulur.
- Et ve baharatlar da eklenir, karıştırılır.
- Üzerine 3 su bardağı su eklenir, karıştırılır.
- Çorba kasesinde, yemek suyundan alınan 1 kepçe su ile un eritilir ve yemeğe yavaş yavaş dökülüp, karıştırılır.
- Kaynadıktan sonra, kısık ateşte 30 dk. kadar pişirilir. Un olduğu için, dibi tutmaması için sık sık karıştırmak gerekiyor.
- Pişen yemek, sıcak olarak servis yapılır.
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