Geleneksel bir İngiliz lezzeti: İşte Galler Keki tarifi...

Yayınlanma: 09.02.2024 - 12:28

Güncelleme: 09.02.2024 - 12:28

Orijinal adıyla "Welsh Cake", geçmişi çok eskilere dayanan, Galler’in geleneksel tariflerinden bir tanesidir. Aslında un, şeker, süt, yağ gibi temel malzemelerle hazırlanan, çeşitli baharatlar ve kuş üzümüyle tatlandırılan bir hamur işi de denebilir. Ancak bu kekin sıcacık da bir hikayesi var: Zamanında madende çalışan işçilerin eşleri hem doyurucu olsun, hem ceplerinde kolayca taşınsın, hem de madende zorlu koşullarda yuva sıcaklığını yaşatsın diye bol bol yaparlarmış eşlerine. Böylelikle de İngiltere'de git gide yaygınlaşmış. Peki geleneksel bir İngiliz tatlısı olan Galler Keki nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler:

1 adet yumurta

1/2 su bardağı şeker

2 su bardağı un

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

3 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

5 yemek kaşığı kuş üzümü

1/2 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:

Un, şeker ve kabartma tozunu bir kaba alarak karıştırın. Üzerine tereyağını ekleyerek, topak topak bir karışım elde edin. Kuş üzümlerini karışıma ekleyin.

Yumurtayı ayrı bir kapta sütle birlikte güzelce çırparak karışıma ekleyin ve yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamurunuzu ince bir şekilde açarak, bir bardak yardımıyla 16 adet yuvarlak elde edin. Yuvarlak hamurlarınızı içini hafifçe yağladığınız tavada her iki tarafı da 3 er dakika olmak üzere toplam 6 dakika pişirin. Keklerinizin üzerine toz şeker ya da pudra şekeri serperek afiyetle tüketin. Afiyet olsun !

Not:

Dilerseniz kek hamurunuza kakule, zencefil, muskat gibi baharatlar da ekleyebilirsiniz.