Güne bol protein alarak başlayın: Ispanaklı omlet tarifi...

Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:45

Güncelleme: 23.05.2024 - 10:45

Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazlarından biri olan bu tarif, kahvaltı keyfini doyasıya yaşamak isteyenler için mükemmel bir seçenek sunuyor. İçeriğindeki bol vitamin deposu ıspanak ve protein açısından zengin yumurta ile sağlık dolu bir başlangıç yaparken, lezzetiyle de sofranıza renk katıyor. Peki, protein bombası bu lezzet nasıl yapılır? İşte ıspanaklı omlet tarifi...

ISPANAKLI OMLET TARİFİ

Malzemeler:

3 adet yumurta

2 çay kaşığı süt

1,5 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tereyağı

1/4 bağ ıspanak

50 gram rendelenmiş kaşar peyniri

ISPANAKLI OMLET YAPILIŞI

Yumurtayı bir kaseye alın ve çırpın.

Çırparken sütü ilave edin ve çırpmaya devam edin.

Yumurta iyice karışıncaya kadar çırpmaya devam edin.

Tuz ve karabiberi ilave edip 5 dakika buzdolabında dinlendirin.

Ispanakları temizleyin ve 1 yemek kaşığı tereyağıyla soteleyin.

Omlet tavanızı ısıtın ve yağı eritin.

Omlet harcınızı tavaya, kenarlara fazla sıçratmadan dökün.

Tavanın kapağını kapatın ve 3 dakika kısık ateşte pişirin.

Hazırladığınız ıspanak soteyi ve kaşarı ilave edip spatula yardımıyla omletin bir yüzünü diğer yüzünün üzerine örtün ve 2-3 dakika daha pişirip tabağa alın.

Üzerine dilerseniz tekrardan kaşar peyniri ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!