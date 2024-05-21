Uzak Doğu'nun pofuduk lezzeti: Bun ekmeği tarifi...

Yayınlanma: 21.05.2024 - 21:21

Güncelleme: 21.05.2024 - 21:21

Uzakdoğu'nun bambu sepetlerinde buharda pişirilen bu yumuşacık, pamuk gibi bun ekmeğini, kendi mutfağımıza uyarladık ve süzgeçte pişirdik. Her ısırıkta yumuşaklığını hissedebileceğiniz bu lezzeti, kahvaltıda farklı bir hamur işi olarak veya akşam yemeğinde şık sunumlu bir ana yemek olarak servis edebilirsiniz. Kesinlikle denemeye değer! Peki, bu leziz ekmek nasıl yapılır? İşte Bun ekmeği tarifi...

BUN EKMEĞİ TARİFİ

Malzemeler:

2,5 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

1/2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı süt tozu

1 yemek kaşığı kuru maya (ya da 1 paket instant maya)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

1/2 çay bardağı sıvı yağ

BUN EKMEĞİ YAPILIŞI

2,5 su bardağı un, 1 çay kaşığı karbonat, yarım çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı süt tozunu bir kaseye eleyin.

Ayrı bir kasede 1 paket maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı su ve yarım çay bardağı sıvı yağı karıştırıp mayanın aktive olması için 5 dakika bekletin.

Elediğiniz kuru karışımın üzerine maya karışımını dökün ve birbirine iyice karıştıktan sonra yoğurmak için tezgaha alıp pürüzsüz ve yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru mayalanması için üzeri kapalı bir şekilde 30 dakika oda sıcaklığında bekletin.

Mayalanan hamurun havasını alın ve un serptiğiniz tezgaha alıp hafif yoğurduktan sonra çok ince olmayacak şekilde açın.

Bu noktada kalınlığını pişi hamurundan ince, mantı hamurundan kalın olarak düşünebilirsiniz.

Açtığınız hamurdan kalıp veya kase ağzıyla yuvarlak hamurlar elde edin.

Pişerken altında kalması için pişirme kağıtlarını hamura uygun boyutta kesin ve hamuru üzerine yerleştirin.

Fırça yardımıyla üzerine yağ sürüp, hamuru yarım ay şeklinde katlayın.

Üzerine merdane yardımıyla hafif bir baskı uyguladıktan sonra 15 dakika kadar ikinci kez mayalanmasını bekleyin.

2 parmak kaynayan su dolu tencerenin üzerine süzgeci oturtun ve hamurları aralıklı şekilde dizin.

Üzerine temiz bir bez ve tencere kapağını kapattıktan sonra 12 dakika pişirin.

Pişen ekmeklerin arasına dilediğiniz malzemeyi ekleyip tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!