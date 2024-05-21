Rus Cheesecake'i de denir: Zapekanka tarifi...

Yayınlanma: 21.05.2024 - 19:58

Güncelleme: 21.05.2024 - 19:58

Zapekanka, peynir ile yapılan bir Rus tatlısıdır. Daha önce denediğiniz hiçbir tatlıya benzemeyen bu lezzet, bir kez tadan herkes tarafından çok beğeniliyor. Üzerine gezdireceğiniz sos ile lezzetini daha da katlayabilirsiniz. Peki, Rus Cheesecake'i de denen bu tatlı nasıl yapılır? İşte Zapekanka tarifi...

ZAPEKANKA TARİFİ

2 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

200 gram lor peyniri

1/2 adet muz

1 çay kaşığı vanilin

1 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı tam buğday unu

1 çay kaşığı karbonat

ZAPEKANKA YAPILIŞI

Fırını 180 dereceye ayarlayın.

Muzu püre haline getirip yumurtayla çırpın sonra balı ekleyin.

Lor peynirini ekleyin ve pürüz kalmayıncaya dek ezin.

Sonra geri kalan malzemeleri ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Yağlı kağıt serdiğiniz borcama ekleyin. Fırına verin.

Fırından çıkardıktan sonra soğuması için bekleyin sonra buzdolabında 5 saat dinlenmeye bırakın.

Afiyet olsun!