Güne sıcak bir başlangıç yapmanızı sağlayan geleneksel Japon lezzeti: Miso çorbası tarifi

Yayınlanma: 07.11.2024 - 09:41

Güncelleme: 07.11.2024 - 09:41

Miso çorbası, Japon mutfağının en sevilen ve sağlıklı çorbalarından biridir. Soya fasulyesinin fermente edilmesiyle elde edilen miso adlı macun kullanılarak hazırlanan bu çorba, sadece Japonya’da değil, tüm dünyada popüler hale gelmiştir. Hem besleyici hem de hafif yapısı sayesinde, özellikle soğuk günlerde vücut direncini artırmak için tercih edilir. Lezzetli ve doyurucu olmasıyla kahvaltıdan akşam yemeğine kadar günün her öğününde tüketilebilen miso çorbası, içerdiği prebiyotiklerle sindirim sistemine iyi gelir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Peki, güne sıcak bir başlangıç yapmanızı sağlayan bu geleneksel Japon lezzeti nasıl yapılır? İşte, enfes miso çorbası tarifi...

MİSO ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

80 g miso (Soya fasulyesi pu¨resi)

40 g peynir tofu (Zar şeklinde doğranmış)

8 g wakame (Yosun ve zar şeklinde doğranmış)

600 g balık suyu

5 g kobu (Kurutulmuş deniz yosunu)

5 g katsubishi (Kurutulmuş orkinos yongası)

4 g Çin tuzu (Veya normal tuz)

20 g soya sosu

750 ml su

2 g taze yeşil soğan (Çok ince doğranmış)

MİSO ÇORBASI YAPILIŞI

Kombu, miso ve katsuobushi’yi bir tencereye alın, üzerine suyu ekleyin ve kaynatın.

Kaynadıktan sonra karışımı süzün.

Süzülen sosu yeniden bir tencereye alın, içine küçük küpler halinde doğradığınız tofu ve yosunu ekleyin.

Çorbayı tekrar kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra sıcak şekilde servis kaselerine alın ve üzerine ince doğranmış taze yeşil soğan serpiştirerek servis edin.

Afiyet olsun!