Kahvaltıya tatlı lezzet arayanlara: Çikolata dolgulu pancake tarifi

Yayınlanma: 06.11.2024 - 09:56

Güncelleme: 06.11.2024 - 09:58

Çikolata dolgulu pancake, tatlı severler için kahvaltıların ve ara öğünlerin vazgeçilmez bir lezzeti haline gelmiştir. Yumuşacık ve kabarık pankek hamurunun içine gizlenmiş erimiş çikolata dolgusu, her ısırıkta damakta eriyen bir tat bırakır. Dışında hafif kızarmış pancake, içinde akışkan çikolata sürprizi ile birleştiğinde ortaya çıkan bu lezzet, özellikle çikolata tutkunlarının kalbini fethedecek. Peki, kahvaltıya tatlı lezzet arayanlar için alternatif olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, çikolata dolgulu pancake tarifi...

ÇİKOLATA DOLGULU PANCAKE TARİFİ

Pancake hamuru için:

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1,5 su bardağı un (kıvama göre arttırılabilir)

İçi için:

Sürülebilir çikolata (Nutella veya tercih ettiğiniz başka bir marka)

Pişirme için:

Tereyağı ya da sıvı yağ

ÇİKOLATA DOLGULU PANCAKE YAPILIŞI

Sürülebilir çikolatayı bir tepsinin üzerine yağlı kağıt sererek kaşık yardımıyla küçük yuvarlaklar halinde yerleştirin.

Bu çikolatalı diskleri derin dondurucuya koyun ve en az 30 dakika boyunca donmasını bekleyin.

Hamuru hazırlamak için derin bir karıştırma kabında yumurta ve toz şekeri mikser yardımıyla çırpın.

Karışım köpük köpük olana kadar çırptıktan sonra içerisine süt, sıvı yağ ve vanilyayı ekleyin.

Kabartma tozunu da ekleyerek karışımı iyice homojen hale getirin.

Ardından, unu yavaş yavaş ekleyerek pürüzsüz ve akışkan kıvamda bir hamur elde edin.

Isıtılmış bir tavaya hafifçe tereyağı sürün ve bir kaşık yardımıyla hamurdan dökün.

Hamurun üzerine donmuş çikolata dolgularından bir tanesini yerleştirin ve üzerine tekrar bir kaşık hamur ekleyerek çikolatanın üzerini kapatın.

Pancake'in alt kısmı pişip göz göz olana kadar bekleyin ve ardından dikkatlice ters çevirin.

Her iki tarafını da altın renginde pişirdikten sonra pankeki tavadan alın.

Bu işlemi pancake hamuru bitene kadar tekrarlayın.

Çikolata dolgulu pancake'lerin hem içi yumuşacık hem de dışı hafif kıtır olacak şekilde pişirilmesi oldukça önemlidir.

Pancake'lerinizi yüksek ateşte pişirmemeye özen gösterin, orta ateşte pişirerek hem dışının yanmasını engelleyebilir hem de çikolatanın içerde homojen bir şekilde erimesini sağlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!