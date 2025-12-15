Güneydoğu Anadolu mutfağından sofralarınıza gelen efsane lezzet: MasterChef altı ezmeli kebap tarifi

Altı ezmeli kebap, özellikle Güneydoğu mutfağında sıkça tercih edilen, sade ama iddialı bir kebap çeşididir. Yumuşacık kuzu kıyma şişleri, zeytinyağlı soğanlı ve köz domatesli ezmenin üzerine yerleştirilerek servis edilir. Evde mangal ya da ızgara lezzeti arayanlar için hem pratik hem de etkileyici bir alternatiftir. Peki, Güneydoğu Anadolu mutfağından sofralarınıza gelen bu efsane lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef altı ezmeli kebap tarifi...

ALTI EZMELİ KEBAP TARİFİ

Malzemeler (4 Kişilik)

500 gram kuzu kıyma

1 tatlı kaşığı tuz

Ezmesi için:

3 adet domates (kabuğu soyulmuş)

1 adet soğan (küp doğranmış)

1 yemek kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı zeytinyağı

Çeyrek demet maydanoz (ince kıyılmış)

ALTI EZMELİ KEBAP YAPILIŞI

Kuzu kıyma ve tuzu derin bir kapta pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun.

Islak ellerle harcı 8 adet şişe çekin ve buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Domatesleri ızgarada közleyin ve kenara alın.

Bir tencerede zeytinyağını ısıtın, soğanları ekleyip hafifçe soteleyin.

Pul biber ve tuzu ilave edin. Közlenmiş domateslerin kabuklarını soyup tencereye ekleyin.

Karışım kıvam aldığında ince kıyılmış maydanozu ekleyin ve ocaktan alın.

Şişleri ızgarada yaklaşık 10 dakika çevirerek pişirin.

Hazırlanan ezmeyi servis tabağına yayın, üzerine kebap şişlerini yerleştirerek sıcak servis edin.

Altı ezmeli kebabı lavaş ekmeği, közlenmiş biber ve ayran eşliğinde servis edebilirsiniz.

Yanına sumaklı soğan da çok yakışır.

Afiyet olsun!