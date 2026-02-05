Güneydoğu mutfağının gözde lezzeti: Lebeniye çorbası tarifi

Lebeniyye çorbası, Güneydoğu mutfağında özellikle Gaziantep yöresinde sıkça yapılan, yoğurt bazlı özel bir çorbadır. Küçük köfteler, haşlanmış nohut ve terbiyeli yoğurtla hazırlanan bu tarif; hem doyurucu hem de ferahlatıcı yapısıyla öne çıkar. Peki, Güneydoğu mutfağının bu gözde lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis lebeniye çorbası tarifi...

LEBENİYE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Köftesi için:

200 gram kıyma

2 yemek kaşığı ince bulgur

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Çorbası için:

1 su bardağı haşlanmış nohut

5 su bardağı su veya et suyu

Terbiyesi için:

2 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

LEBENİYE ÇORBASI YAPILIŞI

Kıyma, ince bulgur, tuz ve karabiberi yoğurun.

Nohut büyüklüğünde minik köfteler hazırlayın.

Tencereye suyu veya et suyunu alın, kaynayınca köfteleri ekleyin. 5 dakika kadar haşlayın.

Haşlanmış nohudu tencereye ilave edin ve kısık ateşte kaynatmaya devam edin.

Yoğurt, yumurta ve unu ayrı bir kapta pürüzsüz olana kadar çırpın. Çorbadan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyerek ılıştırın.

Terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ekleyin.

Sürekli karıştırarak kesilmesini önleyin.

Çorbayı kısık ateşte birkaç dakika daha kaynatın.

Tereyağını küçük bir tavada eritin, kuru naneyi ekleyin.

Çorbanın üzerine gezdirin.

Afiyet olsun!