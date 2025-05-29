Gürcü mutfağının enfes lezzeti: Lobio tarifi

Gürcistan’ın taş fırınlarından sofralara ulaşan geleneksel yemeklerinden biri olan Lobio, Türk mutfağındaki piyaza uzak ama akraba sayılabilecek bir tarif.

LOBIO TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye (tercihen barbunya ya da kırmızı fasulye)

1 büyük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı kişniş tohumu (ezilmiş)

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz (damak tadına göre)

Taze kişniş veya maydanoz (servis için)

Yapılışı:

Fasulyeyi bir gece önceden ıslatın, ertesi gün yumuşayana kadar haşlayın. Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın, soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Sarımsağı ekleyip 1-2 dakika daha kavurun. Haşlanmış fasulyeyi ekleyin ve tahta kaşıkla hafifçe ezin, püre kıvamına yakın bir yapı oluşturun. Ezilmiş ceviz, nar ekşisi, kişniş tohumu, kırmızı toz biber ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın. Gerekirse biraz su veya fasulyenin haşlama suyundan ekleyerek kıvamı ayarlayın. Kısık ateşte 5 dakika kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra oda sıcaklığında biraz dinlendirin.



