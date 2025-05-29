Gürcü mutfağının enfes lezzeti: Lobio tarifi

Gürcistan’ın taş fırınlarından sofralara ulaşan geleneksel yemeklerinden biri olan Lobio, Türk mutfağındaki piyaza uzak ama akraba sayılabilecek bir tarif.
LOBIO TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye (tercihen barbunya ya da kırmızı fasulye)
- 1 büyük soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu (ezilmiş)
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz (damak tadına göre)
- Taze kişniş veya maydanoz (servis için)
Yapılışı:
- Fasulyeyi bir gece önceden ıslatın, ertesi gün yumuşayana kadar haşlayın.
- Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın, soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.
- Sarımsağı ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.
- Haşlanmış fasulyeyi ekleyin ve tahta kaşıkla hafifçe ezin, püre kıvamına yakın bir yapı oluşturun.
- Ezilmiş ceviz, nar ekşisi, kişniş tohumu, kırmızı toz biber ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın.
- Gerekirse biraz su veya fasulyenin haşlama suyundan ekleyerek kıvamı ayarlayın.
- Kısık ateşte 5 dakika kadar pişirin.
- Ocaktan aldıktan sonra oda sıcaklığında biraz dinlendirin.