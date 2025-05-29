Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gürcü mutfağının enfes lezzeti: Lobio tarifi

Gürcü mutfağının enfes lezzeti: Lobio tarifi

29.05.2025 13:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Gürcü mutfağının enfes lezzeti: Lobio tarifi

Gürcü mutfağının mütevazı ama lezzet bombası olan yemeği Lobio, fasulyeyi hiç tatmadığınız bir şekilde sunuyor. Ceviz, kişniş ve nar ekşisiyle zenginleştirilen bu aromatik yemek, hem vegan hem de doyurucu.

Gürcistan’ın taş fırınlarından sofralara ulaşan geleneksel yemeklerinden biri olan Lobio, Türk mutfağındaki piyaza uzak ama akraba sayılabilecek bir tarif.

LOBIO TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye (tercihen barbunya ya da kırmızı fasulye)
  • 1 büyük soğan (ince doğranmış)
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 çay bardağı dövülmüş ceviz içi
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu (ezilmiş)
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz (damak tadına göre)
  • Taze kişniş veya maydanoz (servis için)

Yapılışı:

  1. Fasulyeyi bir gece önceden ıslatın, ertesi gün yumuşayana kadar haşlayın.
  2. Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın, soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.
  3. Sarımsağı ekleyip 1-2 dakika daha kavurun.
  4. Haşlanmış fasulyeyi ekleyin ve tahta kaşıkla hafifçe ezin, püre kıvamına yakın bir yapı oluşturun.
  5. Ezilmiş ceviz, nar ekşisi, kişniş tohumu, kırmızı toz biber ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın.
  6. Gerekirse biraz su veya fasulyenin haşlama suyundan ekleyerek kıvamı ayarlayın.
  7. Kısık ateşte 5 dakika kadar pişirin.
  8. Ocaktan aldıktan sonra oda sıcaklığında biraz dinlendirin.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #tarif #Gürcü mutfağı