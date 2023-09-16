Gurme haberler…

Yayınlanma: 16.09.2023 - 16:51

Güncelleme: 16.09.2023 - 16:51

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SONBAHARI LEZZETLE KARŞILAYIN!



Günlerden pazar, karşınızda Boğaz’ın eşsiz manzarası ve açık büfede lezzet şölenine ne dersiniz? Eylül ayının gelmesiyle birlikte şehre dönüş ve şehirdeki sevilen aktivitelere yeniden başlama rutini de geri döndü! Boğaziçi’nin kalbinde yer alan Swissôtel Sabrosa’da her pazar 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşen ve çok sevilen brunch’lar 17 Eylül itibariyle yeniden başlıyor. Menüde Türk damak tadına uygun olarak hazırlanmış geleneksel lezzetlerin yanı sıra kahvaltılıklar, dünya mutfağından tatlar da yer alıyor. Ailecek keyifli geçecek Pazar kahvaltısında çocuklar da unutulmuyor. Sabrosa’nın yanında yer alan restorana ait çocuk odasında 3-6 yaş çocuklar eğitmenler gözetiminde eğlenceli vakit geçirirken, kahvaltı için aynı odada yer alan ‘Çocuk Büfesi’nden seçenekler sunuluyor.

20 YILLIK BİR BEYOĞLU KLASİĞİ!

Beyoğlu denilince akla ilk gelen mekanların başında gelen Zarifi, 20’nci yılında görkemli bir sezon açılışı yapıyor. 1800’lü yılların sonlarında yapılmış tarih kokan binasında, modern meyhane konseptini eğlence ve canlı müzik geceleri ile birleştiren Zarifi, 16 Eylül Cumartesi sanatçı Özlem Yüksek ile yeni sezona merhaba diyor. 11 yıl Barış Manço’nun vokalistliğini yapan Özlem Yüksek, geniş repertuarı ve eğlenceli sahnesiyle kendine hayran bırakıyor. Özlem Yüksek’in yanı sıra müzisyen Sergio’nun da sahne alacağı gece, şehre dönüş yaptığımız günlerde enerjinizi yükseltmek için harika bir seçim olabilir. Kaliteli yemek, kaliteli servis ve kaliteli eğlence anlayışı ile İstanbul’un gece hayatına değer katan Zarifi, mutfağında çok yönlü, zengin kültürel geleneğin en seçkin lezzetlerini sunuyor.

VAPUR KAFE LEZZETİ KAHVE FESTİVALİNDE!

Şehir Hatları’nın İstanbullu kahve tutkunlarının yeni gözdesi haline getirdiği Vapur Kafe, İstanbul Coffee Festivali’nde (ICF) yerini aldı. Vapur Kafe, vapur bacası şeklinde tasarlanmış özel standıyla Tersane İstanbul’da ziyaretçilerini bekliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları’nın İstanbul kent hayatına kazandırdığı lezzet durağı Vapur Kafe, bu yıl 14-17 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da düzenlenecek İstanbul Coffee Festival’de (ICF) kahve meraklıları ile buluşuyor. Kahveseverler, festival kapsamında ilk kez Vapur Kafe’nin özel hazırlanmış çekirdeklerden öğütülen kahvelerini “vapur bacasında” tadabilecek. Tersane İstanbul’a ulaşıma kolay ulaşımı sağlamak için Şehir Hatları ise, 14-15-16-17 Eylül tarihlerinde Üsküdar- Eyüp, Beşiktaş-Eyüp ve Kadıköy-Eyüp hatlarında ek seferler düzenleyecek. Ek seferler hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Şehir Hatları internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Festivale deniz yoluyla ulaşmak isteyen katılımcılar, Şehir Hatları’nın deniz taksi hizmetini de tercih edebilecek. Kullanıcılar uygulama üzerinden güzergah, tarih ve saat seçimi yaptıktan sonra “paylaşımlı yolculuk” tercih etmeleri halinde daha önce paylaşıma açılan yolculukları görüntüleyebiliyor, yolculuğa dahil olabiliyor veya kendi yolculuğunu başkalarının paylaşımına açabiliyor.

SOFRALARINIZDA HAFİF ANA LEZZETLER!

Yaz sıcaklarının son esintilerinin yaşandığı sonbaharda leziz hafif ana yemekler yapabilirsiniz. Mutfağın yardımcısı, akıllı teknoloji uzmanı Thermomix TM6, kolaylığı ve pratikliğiyle sofralarınızı hızlıca donatıyor! Harika sofralar yaratmak için taptaze sebzelerinizi hafif ve tam kıvamında yiyeceklere dönüştürüyor, yaz sonu ferahlığını yaşatıyor. Uzman şefler tarafından onaylanan Cookidoo’daki 80 binden fazla tarif içerisinden düşük karbonhidratlı tavuk tabanlı pizza ve fesleğenli arpa şehriyeli tavuk gibi eşsiz lezzetli ve sağlıklı hafif ana yemeklere ulaşabilirsiniz. Hazırlayacağınız bu yemekler besin değerini kaybetmeden en fazla 30-60 dakika arasında pişerek sofranızı şenlendirecek. Mutfak aletlerinde dijital teknolojinin gözdesi TM6, tek bir karıştırma kabı, geniş dokunmatik ekranı, rehberli pişirme fonksiyonu gibi inovatif özellikleri ve eşsiz donanımıyla sofraları farklı lezzetlerle buluşturuyor.

10. YIL DÖNÜMÜNE ÖZEL İMZA ÇAYI!

Shangri-La Bosphorus, Istanbul 10. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında Melez Tea iş birliğiyle yaratılan imza çayı 'East Meets West' ile tanıştı ve Asya’dan Anadolu’ya farklı lezzetlerle tasarlanmış 10. yıl Akşamüstü Çay Saati düzenlendi. Lobby Lounge’da 30 Eylül’e kadar devam edecek bu özel Akşamüstü Çay Saati, her gün saat 14.30- 17.30 saatleri arasında misafirleri unutulmaz bir lezzet yolculuğuna çıkaracak. Shangri-La Bosphorus, East Meets West çayının harmanlarına uyumlu özel akşamüstü çay saati menüsü ile misafirlerini bekliyor.

KAHVE TUTKUSU ŞEHRİ SARIYOR!

Her yıl on binlerce katılımcıya ev sahipliği yapan İstanbul Kahve Festivali bu yıl yeni adresi olan Tersane İstanbul’da gerçekleşiyor. Festival boyunca Philips kahve makineleri deneyim alanını ziyaret eden kahve tutkunları, Philips LatteGo tam otomatik espresso makineleri ile kaliteli kahve deneyimi yaşarken, sektör uzmanları ve özel konuklarla bir araya gelecek. LatteGo, çekirdekten taze öğütülmüş espresso ve yumuşacık süt köpüğünü buluşturarak profesyonel kahve deneyimini evlere taşıyor, kolay kullanımı ile de herkesin evinin baristası olmasını sağlıyor. 17 Eylül Pazar günü 17.00- 17.45 saatlerinde, ünlü tasarımcı Mert Çelebi rehberliğinde gerçekleşecek ‘Philips ile Linol Baskı Atölyesi’ çalışmasıyla, katılımcılar kahve tutkusu ve sanatı bir arada deneyimleme fırsatı yakalayacak.

TÜRKİYE'NİN İLK SAĞLIKLI NOODLE’U ÜRETİLİYOR!

Hazır yemek tüketimi gün geçtikçe artıyor ve insanlar artık yedikleri gıdaların içeriğini sorgulayarak, sağlıklı olup olmadığına dair araştırmalar yapıyorlar. Bu ihtiyaçları karşılamak ve sağlıklı bir alternatif sunmak amacıyla Eriş Un ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliği ile Türkiye'de bir ilk olan Doğal Probiyotikli Nudo Noodle'ı hazırlandı. Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi'nde ön lansmanı gerçekleştirilen Probiyotikli Nudo Noodle, sektör profesyonellerinden tam not aldı. Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı ile ilki gerçekleştirilen Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi, gıda alanında uzman isimleri bir araya getirdi. 13-16 Eylül tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilen kongrede, bilim insanları gıda mikrobiyolojisinde önemli bilgileri meslektaşlarıyla paylaştı. Birbirinden değerli isimler farklı konuları ele aldığı konferansta Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Enes Dertli "Probiyotikli Noodle üretimi olan Nudo Noodle Modeli"ni değerlendirdi. Üniversite sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma ile Noodle'ın fonksiyonel bir ürün olarak değerlendirilebilirliğine katkı sağlamak amacıyla ülkemizde ilk defa Probiyotikli Noodle üretimi gerçekleştirilmiştir. Böylece hem gençler tarafından çok fazla tüketilen Noodle'ı insan sağlığının devamlılığı noktasında katkı sağlayabilen bir ürün haline getirmek hem de Noodle ile ilgili gereksiz manipülasyonlara son vermek hedeflenmiştir" açıklamalarında bulundu.

DÜNYANIN EN GÜZEL KÜTÜPHANE KAFE KONSEPTİ!

İstanbul boğazının en güzel yapılarından biri daha Üsküdar Belediyesi tarafından günümüze kazandırıldı. Bir dönemin sembol yapılarından olan 180 yıllık Kandilli Glavany Köşkü metruk halden İstanbul’un en gözde kütüphanesine dönüştü. Üsküdar günümüzde geleceğe miras kalacak, yüzlerce yıl sonra yaşayacağına inandığımız özel bir projeye daha ev sahipliği yapıyor: Nevmekanlar. “Yeni Mekan” anlamına gelen Nevmekanlar ismiyle müsemma bir şekilde; çağın gerekliliklerini içerisinde barındıran ve bu özelliği sebebiyle gerek İstanbul’da gerekse de Türkiye’de örnek alınan bir yapı. Nevmekân Kandilli de bu medeniyet projesi Nevmekânların sonuncusu. Köşk, Osmanlı Bankası’nın kurucusu David Glavany tarafından 1893 tarihinde Kandilli’de İstanbul boğazının en güzel göründüğü, eşsiz manzaralı sırtına inşa ettirilmişti. Yıllar içersinde yıkılmak üzere metruk bir yapıya dönüşen Glavany köşkü Üsküdar Belediyesi tarafından bugün Nevmekan Kandilli olarak tekrar hayata döndürüldü. 5.000 metrekarelik alanda çiçekler ve yeşillikler içinde yer alan Nevmekan Kandilli 15 Eylül Cuma günü açıldı..





