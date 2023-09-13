Reyhan nedir, hangi yemeklerde kullanılır? Reyhan şerbeti nasıl yapılır?

Yayınlanma: 13.09.2023 - 13:09

Güncelleme: 13.09.2023 - 13:09

Ana vatanı Güney Asya olarak bilinen reyhan otu, ülkemizde en çok Akdeniz ve Ege’de yetişir. Fesleğenle aynı familyadan gelir. Bu nedenle çoğu zaman fesleğenle karıştırılır. Antibakteriyel özelliği sayesinde vücudun mikroplardan ve bakterilerden arınmasını sağlar. Osmanlı döneminde şerbet yapımında sık sık kullanılan bitkilerden biri. Peki; reyhan otuyla neler yapılır? Hangi yemeklerde kullanılır? Reyhan şerbeti nasıl yapılır? İşte; saray mutfağından miras reyhan şerbeti tarifi…

REYHAN ŞERBETİ TARİFİ

Malzemeler



1 lt sıcak su



3 su bardağı toz şeker



1 demet reyhan (sapı ve yaprağı birlikte)



Yarım limon suyu



1 adet çubuk tarçın



2 adet karanfil



Yapılışı



Öncelikle reyhanları saplarıyla birlikte temizleyip, yıkayın. Süzdükten sonra geniş bir tencerenin içine alın. Üzerine kaynamış sıcak suyu, şekeri ve limon suyunu ilave edin. Şeker eriyene kadar karıştırıp, tencerenin ağzını kapatın ve soğumaya bırakın. Kesinlikle kaynatmıyoruz. Kaynamış suyun içinde bekletilerek yapılan bir şerbet. Soğuduktan sonra şerbeti süzün. Sürahiye koyup, buzdolabında soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

REYHAN OTU HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Reyhan bitkisi mutfakta taze ya da kurutulmuş olarak kullanılabilir.



Taze olarak salatalarda kullanabilir, yeşil salatalara nefis bir aroma katar.



Kurutulmuş reyhan otuyla ya da taze reyhan otuyla mis kokulu çaylar demleyebilirsin.



Kurutulmuş reyhan, baharat olarak makarnalara, pilavlara ve özellikle çorbalara çok yakışır.



Taze reyhan ile şerbet de hazırlanabilir.



Reyhan, tavuk yemeklerine de çok yakışır.



Pilavlarda ve özellikle bulgur pilavında enfes bir aroma katar.



Terbiyeli ve unlu çorbalarda aroması ile fark yaratabilirsiniz.

REYHAN OTU NASIL KURUTULUR?

Taze reyhanın ömrü çok uzun olmadığı için onu kurutarak saklayabilirisiniz. Reyhan otunu önce yıkayın. Suyunu iyice süzdürdükten sonra kalın saplarını ayırıp temiz pamuklu bir sofra bezine yayın. Sıcak, rüzgar almayan nemsiz bir yerde kurumaya bırakın. Ara sıra karıştırarak eşit derecede kurumasına dikkat edin. Kuruduktan sonra ufalayıp, cam kavanozda saklayabilirsiniz.





