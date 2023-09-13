Oreolu pratik tatlılar! Püf noktalarıyla oreo bisküvili tarifler…

Yayınlanma: 13.09.2023 - 19:37

Güncelleme: 13.09.2023 - 19:37

Hemen her türlü tatlı için yardımcı oyuncu olarak niteleyebileceğimiz oreo bisküvisi, girdiği her tarife tat katmayı başarıyor. Kakaolu ve içi kremalı olan oreo ile isterseniz cheesecake, isterseniz milkshake, isterseniz puding ve pasta yapabilirsiniz. İşte oreo bisküvili nefis tarifler…

OREOLU PRATİK CHEESECAKE TARİFİ

Malzemeler

35-40 adet oreo bisküvi

4 yemek kaşığı tereyağı

400 gramlık labne peyniri

1 kutu krema

3 adet yumurta

1 su bardağından az toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

Yapılışı



Öncelikle işe tabanı yapmakla başlayacağız. Bir tavada tereyağını eritin. Daha sonra oreoları rondodan geçirerek tereyeağını da içine ekleyip karıştırın. Oreodan bir 5-6 adet ayırın. Hamur kıvamına gelecek. Cheesecake’ler için kullandığımız kelepçeli kek kalıbının altına yağlı kağıdı serin. Hazırladığımız bisküvileri kek kalıbının tabanına bastırarak eşit ve düz olarak yayın. Kalıbı buzdolabına koyup, dinlendirin. Kreması için geniş bir kaba labne peynirini alıp ve şekerle çırpın. Yumurta hariç, krema, nişasta ve vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin. Daha sonra yumurtaları karışımın içerisine tek tek kırıp karıştırın. Ayırdığınız oreoyu elle bölerek kremanın içerisine ekleyin. Kremayı daha sonra buzdolabında bekleyen kalıba boşaltın ve eşit miktarda yayın. Kalıbı içine 1-2 parmak su koyduğumuz tepsiye yerleştirip 180 dereceli fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. Cheesecake soğuyana kadar kelepçeli fırın kabını açmayın. Soğuduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz. Dilerseniz üzerini oreo veya meyvelerle süsleyebilirsiniz.

OREOLU DOĞUM GÜNÜ PASTASI

Malzemeler

1 büyük paket oreo bisküvi

4 adet yumurta

1 su bardağından biraz az toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı kakao

Yarım çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 paket krem şanti

250 gram labne peyniri

75 gram bitter çikolata

1 küçük kutu krema



Yapılışı

Öncelikle pastanın tabanı için pandispanya yapımı; Yumurtaları ve toz şekeri mikser ile çırpın. Daha sonra sütü ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip çırpmaya devam edin. Yuvarlak pasta kalıbını yağlayıp, pandipaya karışımını döküp, 180 derecedeki fırında pişirin. Pandispanya soğumadan kalıptan çıkarmayın.

Pastanın kreması için; Krem şantinin içerisine labne ekleyip, kremsi bir kıvam alana kadar spatula yardımı ile karıştırın. İçerisine bitter çikolatanın bir kısmı ince ince kesip ekliyoruz. O reoları elimizle küçük bölerek atıp tekrar karıştırın.

Pastanın ganajı için; Küçük bir tencereye kremayı alın ve ocağın altını açıp ısıtın. Daha sonra bitter çikolatayı tencereye alıp eritelim. Ocağın altını kapatıp, soğuması için bekleyin.

Pastayı birleştirmek için; Pandispanyayı kelepçeli kalıptan çıkarın düz bir tabağa alın. Ortadan ikiye bölün. ilk katın üstüne pasta kremasını yayın. İkinci kat pandispanyayı kapatın. Tekrar pasta kremasını yayın. En üst kısmına bitter çikolatalı ganajı dökün. Spatula yardımıyla düzeltin. Üzerini bir oreo bir krem şanti ile süsleyebilirsiniz. Krem şanti için sıkma torbası kullanabilirsiniz. Afiyet olsun.

OREOLU PRATİK MAGNOLIA

Malzemeler

1 litre süt

1.5 paket oreo

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

1 paket krema (200 ml)

1 paket vanilya

1 yumurta sarısı

1 su bardağından biraz az toz şeker



Yapılışı

Öncelikle geniş bir tencerenin içerisine yumurta sarısı, nişasta, süt, toz şeker ve unu alın. Tüm malzemeleri topaklanma kalmayacak şekilde karıştırın. Ocağın altını yakın ve göz göz olana kadar pişirin. Vanilyayı ekleyip karıştırın. Ocağın altını kapatın ve dinlenmesi için kenara alın. Biraz soğuduktan sonra kremayı ekleyin ve mikserle çırpın. Oreoları rondodan geçirerek küçük parçalar haline getirin. Kase veya kup bardağının içerisine ilk olarak hazırladığınız kremayı ekleyin. Orta kısmına oreo parçalarını ekleyin. Arasına bir tane bütün oreyo ekleyin. Dilerseniz 2. katına aynı şekilde yapabilirsiniz. Son olarak üzerine kalan kremayı dökün. Üzerini çekilmiş oreo ve 1 adet bütün oreo ile süsleyerek soğuması için buzdolabında bekletin. Magnolianızı soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

OREOLU MILKSHAKE

Malzemeler

8-10 adet oreo

2 su bardağı süt

3 top vanilyalı dondurma



Süslemek için

1 adet oreo

Dilerseniz krem şanti



Yapılışı



Öncelikle oreoları büyük parçalar kalacak şekilde rondodan geçirin. Sonra Süt, vanilyalı dondurma ve kırıntılı bisküvileri bir araya getirip blenderdan geçirin. Hazırladığınız karışımı büyük bardaklara aktarın. Süslemek için krem şantiyi kullanmak isterseniz, sütle karıştırarak koyu bir kıvama getirin. Bardakların en üstüne hazırladığınız krem şantiyi ekleyebilirsiniz. Krem şantinin üzerine bir adet bütün olarak oreo bisküvisi yerleştirin. Afiyet olsun.







