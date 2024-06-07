Hafif, lezzetli ve sağlıklı: Kabaklı nohut salatası tarifi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 17:43

Güncelleme: 07.06.2024 - 17:43

Sote kabaklar, kapya biberler, taze yeşillikler ve haşlanmış nohutların bu beklenmedik buluşması, alışılagelmiş salata imajını gözünüzde değiştirecek. Haydi malzemeleri tezgaha dizin ve bu enfes salatayı hazırlamak için tavayı ısıtmaya başlayın. İşte, Kabaklı nohut salatası tarifi...

KABAKLI NOHUT SALATASI TARİFİ

Malzemeler

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kapya biber (doğranmış)

1 adet kabak (yarım ay dilimlenmiş)

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı haşlanmış nohut

4 dal taze soğan (doğranmış)

1 avuç taze nane (doğranmış)

1 avuç maydanoz (doğranmış)

1/2 adet limonun suyu

1/2 çay kaşığı pul biber

Yapılış