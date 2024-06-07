Hafif, lezzetli ve sağlıklı: Kabaklı nohut salatası tarifi
İster salata olarak davet sofralarınıza isterseniz de ara öğün olarak pratik bir şekilde kendinize hazırlayabileceğiniz kabaklı nohut salatası tarifi, elinizin sık sık gittiği bir salata olacak. İşte, Kabaklı nohut salatası tarifi...
Sote kabaklar, kapya biberler, taze yeşillikler ve haşlanmış nohutların bu beklenmedik buluşması, alışılagelmiş salata imajını gözünüzde değiştirecek. Haydi malzemeleri tezgaha dizin ve bu enfes salatayı hazırlamak için tavayı ısıtmaya başlayın. İşte, Kabaklı nohut salatası tarifi...
KABAKLI NOHUT SALATASI TARİFİ
Malzemeler
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet kapya biber (doğranmış)
- 1 adet kabak (yarım ay dilimlenmiş)
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 4 dal taze soğan (doğranmış)
- 1 avuç taze nane (doğranmış)
- 1 avuç maydanoz (doğranmış)
- 1/2 adet limonun suyu
- 1/2 çay kaşığı pul biber
Yapılış
- Tavaya 1,5 yemek kaşığı zeytinyağını alın. Kapya biberleri hafifçe kavurun. Kabakları ve ardından 1/2 çay kaşığı tuzu ekleyin.
- Pişen kabakları servis tabağına alın, haşlanmış nohutları, taze soğanı, taze naneyi, maydanozu, 1,5 yemek kaşığı zeytinyağını, limon suyunu, pul biberi ve 1/2 çay kaşığı tuzu ekleyin.
- İyice karıştırıp servis edin. Afiyet olsun.
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