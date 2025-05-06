Tatlı krizlerine en serin çözüm: 3 malzemeli soğuk çikolata dilimleri tarifi
Tatlı krizlerine 10 dakikada son! Sadece 3 malzemeyle hazırlanan bu soğuk çikolata dilimleri hem pratik hem serinletici lezzetiyle favoriniz olacak.
Tatlı krizine girdiğinizde saatlerce mutfakta uğraşmak istemiyorsanız, bu tarif tam size göre! Hem az malzemeli hem de fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz bu soğuk çikolata dilimleri, buz gibi dokusuyla yaz aylarının da favorisi olmaya aday.
MALZEMELER
- 1 su bardağı bitter çikolata (tercihen damla çikolata)
- 1 çay bardağı süt kreması
- 1 paket petibör bisküvi (ufalanmış)
HAZIRLANIŞI
Çikolatayı benmari usulü eritin.
Ayrı bir kapta kremayı hafifçe ısıtın ve erimiş çikolata ile karıştırın.
Ufalanmış bisküvileri bu karışıma ekleyin ve iyice harmanlayın.
Karışımı yağlı kâğıt serili bir kaba dökün, üzerini düzleyin ve en az 2 saat buzdolabında soğutun.
Soğuyan karışımı dilimleyerek servis edin.
Etiketler: #soğuk çikolata dilimleri
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