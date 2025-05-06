Tam kıvamında ve pratik: Tiramisu tarifi
Kahveyle ıslatılmış kedidili bisküvileri ve mascarpone kremasıyla tiramisu, İtalyan mutfağının en ünlü tatlılarından biri. İşte orijinal reçeteye sadık kalan nefis bir tarif.
Tiramisu, İtalyanca’da “beni yukarı çek” anlamına gelir. Adını içeriğindeki kahve ve kakaonun enerji verici etkisinden alan bu tatlı, ilk kez 1960’larda Veneto bölgesinde yapılmış. Bugün dünyada en çok sevilen İtalyan tatlısı olan tiramisu, krema dolgusu ve yumuşacık bisküvileriyle hafif ama etkileyici bir lezzet sunar. İşte İtalya’dan çıkan orijinal tiramisu tarifinin ev yapımı versiyonu…
TİRAMUSİ TARİFİ
Malzemeler
Krema için:
- 3 adet yumurta sarısı
- 100 gram toz şeker
- 250 gram mascarpone peyniri
- 200 ml sıvı krema (soğuk)
Tabanı için:
- 1 paket kedidili (savoiardi) bisküvi
- 250 ml filtre kahve (soğutulmuş, tercihen espresso)
- 2 yemek kaşığı kahve likörü (isteğe bağlı, örneğin Amaretto veya Marsala)
Üzeri için:
- Kakao tozu (elenmiş)
Yapılışı
- Yumurta Sarılarını Çırpın: Yumurta sarılarını ve şekeri cam bir kapta, rengi açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpın.
- Mascarpone Ekleyin: Mascarpone peynirini çırpılmış yumurtalı karışıma yavaşça ilave edin ve pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.
- Kremayı Katın: Ayrı bir kapta soğuk sıvı kremayı katılaşana dek çırpın ve mascarponeli karışıma spatula ile alttan üste katlayarak ekleyin.
- Kahveli Karışımı Hazırlayın: Soğutulmuş kahvenin içine likör ekleyin (isteğe bağlı). Kedidili bisküvileri bu karışıma batırıp çıkarın, çok bekletmeyin.
- Tatlıyı Kat Kat Dizin: Bisküvileri bir borcama veya kaselere tek sıra halinde dizin. Üzerine kremanın yarısını yayın. Ardından bir kat daha kahveli bisküvi dizin ve kalan kremayı dökün.
- Soğutun: Tatlıyı streç filmle kapatın ve buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece dinlendirin.
- Kakao ile Servis Edin: Servisten hemen önce üstüne bolca elenmiş kakao serpin. Dilerseniz üzerine ince çikolata rendesi de ekleyebilirsiniz.
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