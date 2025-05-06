Tam kıvamında ve pratik: Tiramisu tarifi

Yayınlanma: 06.05.2025 - 12:30

Güncelleme: 06.05.2025 - 12:30

Tiramisu, İtalyanca’da “beni yukarı çek” anlamına gelir. Adını içeriğindeki kahve ve kakaonun enerji verici etkisinden alan bu tatlı, ilk kez 1960’larda Veneto bölgesinde yapılmış. Bugün dünyada en çok sevilen İtalyan tatlısı olan tiramisu, krema dolgusu ve yumuşacık bisküvileriyle hafif ama etkileyici bir lezzet sunar. İşte İtalya’dan çıkan orijinal tiramisu tarifinin ev yapımı versiyonu…

TİRAMUSİ TARİFİ

Malzemeler

Krema için:

3 adet yumurta sarısı

100 gram toz şeker

250 gram mascarpone peyniri

200 ml sıvı krema (soğuk)

Tabanı için:

1 paket kedidili (savoiardi) bisküvi

250 ml filtre kahve (soğutulmuş, tercihen espresso)

2 yemek kaşığı kahve likörü (isteğe bağlı, örneğin Amaretto veya Marsala)

Üzeri için:

Kakao tozu (elenmiş)

Yapılışı